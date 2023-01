Har du noensinne vært innenfor et steinkasts avstand fra en miljøøkonom, har du antageligvis hørt dem si at dersom vi ønsker en mer bærekraftig verden, må det bli dyrere å forurense. Dette såkalte «forurenser betaler»-prinsippet ligger til grunn for en rekke avgifter og reguleringer rundt miljøskadelig atferd, og det baserer seg på en av de mest grunnleggende innsiktene i økonomifaget: insentiver virker! Med andre ord, dersom du ønsker at noen skal redusere utslipp, forurense mindre, kaste mindre restavfall og så videre: Gjør det dyrere for dem å gjøre det, så vil de gjøre mindre av det!