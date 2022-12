Det er ikke lett å oppdra aktørene på internett, enten de heter Google, Facebook, Apple eller Microsoft. De må ofte tvinges til å endre oppførsel og produkter av samarbeidende forbrukermyndigheter i Europa og USA.

Et godt eksempel er hvordan Apple må tvinges til å endre ladegrensesnittet fra Lightning til USB-C. Mens Apple klager over at det begrenser innovasjon, ser EU annerledes på det. Fra neste år må de bytte, ellers får de ikke selge telefoner i Europa. Da har de oppført seg bedre ved å introdusere nye modeller som er lettere å åpne og fikse knuste glass bak og bytter batterier.

Litt mer ullent å få tak i er hva slags informasjon aktørene samler inn om oss. Men vi vet at det er veldig mye.

– Som individ har du ikke kontroll. Vi må jo være digitale, sier Finn Myrstad, som er fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet.

Han forteller at de printet ut og leste gjennom informasjonen som følger med mobilkjøp.

– Det som var gjennomsnittlige vilkår, tok oss 31 timer, 49 min og 11 sekunder!

Vi trenger forbrukermyndigheter til å passe på oss. Og de trenger å samarbeide med likesinnede over landegrensene for å etablere makt og myndighet.

Om det, IT og strøm snakker vi med Myrstad om i dagens podkast. – Det er mye cowboyvirksomhet, sier han om strømmarkedet.

Teknisk sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.