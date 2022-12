Cecilie slet med å lade elbilen. Så installerte netteieren batteri i strømnettet

Cecilie Tande kjører over gårdstunet og inn i garasjen. Det er ettermiddag, elbilen trenger mat. Det gjør også de tre barna hennes. Hun kobler ladekabelen til Teslaen og går inn i huset for å lage middag. Idet hun slår på platetoppen, lyser et varsel på telefonen: Elbilen har stoppet å lade. Tande er imidlertid opptatt med middagen, så hun ser ikke varselet.