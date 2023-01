Holsfjorden, Lier: Vi er på Vefsrud ved Holsfjorden, der arbeidene med ny råvannstunnel for ny reservevannforsyning til Oslo er i gang. Hele prosjektet, inkludert vannrensing og rentvannstunneler, har en kostnadsramme på 26,85 milliarder kroner. I en stor, utsprengt hall med et tverrsnitt på 220 kvadratmeter startet arbeidene med å sette sammen den 310 meter lange tunnelboremaskinen (TBM) 17. oktober. Boringen begynner 9. januar, målet er at den skal bore seg 15 meter innover hver dag, i snitt.