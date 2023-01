I Skien blir det ført opp 51 leiligheter i et hesteskoformet bygg som måler 57 x 59 meter. I midten er det et atrium med glasstak. Her kommer en vinterhage med palmer, basseng og en temperatur som også om vinteren vil ligge i området 12 til 17 °C, avhengig av hva beboerne velger.

Målgruppen er boligkjøpere som har passert 50 år. Leilighetene varierer i størrelse fra toroms på 55 kvadratmter til treroms på 85 kvadratmeter. I tillegg kommer verksted, felles lounge, selskapslokaler med kjøkken – og toppen av kransekaken blir den subtropiske hagen på 1400 kvadratmeter som skal gi beboerne middelhavsklima året rundt.

Samlet arealt blir 3669 kvadratmeter.

– Er det riktig å bygge palmehage i vinterlandet Norge?

– Ja, det er riktig, svarer Jessica Bergström, leder av Bovieran i Norge.

Busslaster med interesserte

Hun forteller at ideen kom opp i 1989 og at det første prosjektet i Sverige stod klart til innflytting utenfor Göteborg i 2009. Siden er det ført opp 28 tilsvarende boenheter i Sverige og 7 i Danmark, der den første stod klart i 2017. Nå er det altså norske middelaldrende og eldre som skal tilbys varme og utehage året rundt.

Bovieran hevder selv at palmehage ikke skal by på skremmende energiregninger for beboerne. Foto: Bovieran

Bergström forteller at Bovieran har kjørt flere busser til Sverige for visning. Der har det vært med en blanding av representanter fra norske kommuner, både entreprenører og andre fagfolk, samt potensielle kjøpere. Hun sier interessen har vært stor.

– Hva med energibruken?

– I Skien er det tilknytningsplikt til fjernvarme, så vi bruker det. Glasstaket er trelags, og alle leilighetene har kun én yttervegg. Energibruken er ikke veldig mye mer enn for en ordinær enebolig, vi følger kravene i TEK17, sier Bergström.

Hun sier snittforbruket på et tilsvarende bygg i Karlstad ligger på 500 kWh i måneden per leilighet, inkludert vinterhagen.

Fordrøyningsbasseng vanner plantene

I tillegg til fjernvarme blir det installert solcellepaneler. Bovieran skal klare å holde temperaturen på akseptable nivåer også når solen steker om sommeren. Det er luker i taket og vifter – når temperaturen passerer 22 grader, åpnes lukene, og viftene starter. Bergström sier at kjøling ut over denne utluftingen ikke vil bli nødvendig. Det er varmegjenvinning fra leilighetene, og noe varme produseres også av det organiske materialet i hagen.

Under vinterhagen kommer et stort basseng. Det samler regnvann og skal sikre tilstrekkelig vann til plantene og samtidig fungere som et fordrøyningsbasseng.

Boligene blir ført opp i stål og betong, med trekledning. Bovieran følger et standard konsept, og det er små forskjeller mellom de forskjellige prosjektene. I Sverige er det 54 leiligheter, tre mer enn i Norge, så det er gjort noen tilpasninger til varierende brannkrav i hvert av landene.

Prosjektet blir ført opp i samarbeid med Skien boligbyggelag.

– Konseptet vårt er å samarbeide med middels store boligbyggelag. Skien kom først fordi de hadde en byggeklar og velegnet tomt, sier Bergström.

Det er Veidekke som skal føre opp boligene med middelshavsklima. Byggestart blir om kort tid, og Veidekke beregner en byggetid på 24 måneder.

– Dette blir plassbygd, vi håper å kunne bruke mer prefabrikkert etter hvert og å få ned byggetiden til 16-18 måneder, sier hun.