– Det er svært kostbart å stoppe og starte opp igjen slike prosesser. BNL mener det er bedre å forlenge planleggingsperioden enn full stopp, skriver Nina Solli, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL), i julebrevet.

Hun skriver at det forberedende arbeidet stopper helt opp og at gryteklare prosjekter ikke blir realisert. Samtidig peker hun på at næringen sliter med høye kostnader, store utfordringer med leveranser og ikke minst usikkerhet.

Solli skriver at regjeringen har lyttet til næringens bekymringer ved at pågående prosjekter ikke blir stoppet.

Mister kapasitet og kompetanse

– Stopp i planleggingen av fremtidige prosjekter kan derimot gi en smell for anleggssektoren i de kommende årene. Næringen vil miste oppdrag, kompetanse og kapasitet.

BNL kritiserer regjeringens valg og mener det ikke vil være mulig å nå målene om å får mer gods på jernbane, som er noe av det mest klimavennlige vi kan gjøre. Solli er også kritisk til at regjeringen ikke gir mer støtte til elektrifisering og energieffektivisering.

Beregninger utført for BNL viser at nasjonen trenger 4,5 milliarder kroner i årlig støtte til energieffektivisering.

– Vi har forståelse for at det er et trangt budsjett, men håper at budsjettforhandlingene gir nasjonen en ekstra ENØK-milliard, er Sollis melding.