Byggenæringen har ikke levert data til stor undersøkelse om byggfeil

Forfatterne av rapporten «Omfang av byggfeil i Norge» har funnet at det er gjort feil for milliarder av kroner, og at det er feil i tre av fire ferdigstilte bygg. Nå forteller Simen Pedersen i Menon Economics, som har ledet arbeidet, at de reelle kostnadene for byggfeil høyst sannsynlig er mye høyere enn det som rapporten viser.