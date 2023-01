Det er Aker Carbon Capture som har fått i oppdrag å gjøre en forstudie av et karbonfangstanlegg i tilknytning til Finnsementtis sementfabrikk i Lappeenranta i Finland.

Det fangede karbonet skal etter planen brukes til å produsere syntetisk metanol, som blant annet kan brukes som drivstoff til skip og kjøretøyer.

Det norske selskapet, som for tiden utvikler karbonfangstløsningen til Norcems fabrikk i Brevik, skal bruke erfaringene fra Brevik i det finske prosjektet, heter det i en pressemelding.

– Finland har en sterk ambisjon om å bli klimanøytral innen 2035, og vi er klare til å støtte finsk industri på deres avkarboniseringsreise, sier Aker Carbon Capture-sjef Valborg Lundegaard i meldingen.

Norcem-planene i Brevik har fått et skudd for baugen etter at de gikk på en kostnadssprekk på 850 millioner kroner.

Vurderer lagring

Dagens metanol produseres i hovedsak fra naturgass. Det syntetiske metanolet som etter planen skal produseres ved anlegget i Finland, skal bruke CO2 fra sementfabrikken i kombinasjon med hydrogen produsert med elektrolyse basert på vindkraft og vann.

Som del av prosjektet skal de også undersøke om CO2 kan flytendegjøres og lagres ved sementfabrikken. Målet med det er å sikre at metanolproduksjonen har jevn tilgang til CO2, også når råstoffet ikke er tilgjengelig fra sementfabrikkens røykgass, heter det fra Riitta Silvennoinen, sjef for energiomstilling St1, selskapet som skal bygge metanolfabrikken.

Prosjektet har fått tilsagn om 35,4 millioner euro fra finske myndigheter med fobehold om godkjenning fra EU. Planen er å produsere syntetisk metanol fra 2026.

Den planlagte metanolfabrikken skal produsere 25.000 tonn syntetisk metanol årlig, ifølge St1.