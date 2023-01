Brannalarm førte til full stans i togtrafikken på Østlandet

Trafikkstyringssentralen i Oslo ble tirsdag rett før klokken 13.00 evakuert på grunn av en brannalarm. Sentralen håndterer store deler av trafikken på Østlandet, og togtrafikken sto dermed stille, fortalte kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR Øystein Stavdal Paulsen til TU.

– Jeg har ingen flere detaljer, sa han.

Like før klokken 13.30 meldte Bane Nor på sine nettsider at sentralen er åpen igjen, og at togene går. De reisende må likevel regne med forsinkelser og enkelte innstillinger i ettermiddag, skriver Bane Nor.

Lars Lindal, vaktkommandør i Oslo brann- og redningsetat, sa til TU at brannvesenet er framme på stedet.

– Vi har ikke fått tilbakemelding fra brannbilen om hvorfor brannalarmen ble utløst. Per nå virker det ikke dramatisk. Vi har ikke fått tilbakemelding om at var røykutvikling eller teknisk årsak, sa han.

Sentralen ble åpnet i juni i fjor.