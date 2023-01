Tesla skal være nær ved å undertegne avtale med indonesiske myndigheter om bygging av selskapets femte bilfabrikk. Dette ifølge Bloomberg, som viser til kilder som skal kjenne til planene.

Målet skal angivelig være å etablere en fabrikk som kan produsere én million biler i året. En viktig grunn til at den kan komme til å bli bygget i Indonesia, er landets mineralressurser. Indonesia har store reserver av nikkel og kobolt. Det er også reserver av litium i landet.

Myndighetenes diskusjoner med Tesla skal foruten en bilfabrikk dreie seg om en rekke ulike anlegg i landet i tilknytning til bilproduksjonen.

Så langt skal ingen avtale være undertegnet, og det er dermed heller ikke sikkert at det blir noe av en indonesisk Tesla-fabrikk. At det foregår samtaler, bekreftes imidlertid av den indonesiske investeringsministeren Bahlil Lahadalia, skriver Bloomberg.

Landets president Joko Widodo har tidligere ytret ønsker om at den amerikanske bilprodusenten skal produsere biler i landet – etter at Tesla tegnet kontrakter om kjøp av nikkel fra indonesiske selskaper i fjor.

Lave bilpriser

Selv om Indonesia kan være et attraktivt land å produsere biler i, er det ikke gitt at det er en plassering som umiddelbart er fornuftig. Teslas fabrikk i Tyskland er bygget for å forsyne biler til det europeiske markedet. Fabrikken deres i Kina lager mange biler for eksport, men dekker også det kinesiske markedet.

Sørøst-Asia er likevel et ganske annet marked enn Europa og Kina. Den gjennomsnittlige nye personbilen i regionen koster ifølge Bloomberg under 20.000 dollar. Det er omtrent dobbelt så mye som en billig Tesla Model Y koster i Kina.

Tesla har imidlertid gitt signaler om at de planlegger å produsere en langt billigere bil i prisområdet 25.000 dollar, som antakeligvis vil kunne selge bedre i Sørøst-Asia.

Jobber med ny generasjon elbilplattform

Selskapet har ved flere anledninger indikert at de jobber med en ny kjøretøyplattfom. Under en presentasjon av kvartalstall i høst sa Tesla-leder Elon Musk at de jobber med en ny kjøretøyplattform som det skal koste halvparten av dagens plattformer å produsere.

Tesla kunngjorde nylig at de vil presentere sin tredje generasjon elbilplattform under en investordag 1. mars.

Det er for øvrig kjent at Tesla også har vært i samtaler med andre lands myndigheter. Under samtaler med Sør-Koreas president i høst skal Musk ha sagt at landet er en høyaktuell kandidat for en ny fabrikk i Asia. I tillegg er det kjent at Tesla har vært i samtaler med myndigheter i Canada.