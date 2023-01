Bane Nor: Testkjøring på Follobanen fra mandag 16. januar

– Vi har nå en siste runde på å gå gjennom tunnelen for å avdekke om vi har utbedret alle forhold, sier utviklingsdirektør Stine Undrum i Bane Nor.

Testingen vil begynne 16. januar. Det er fortsatt ikke avklart når togstrekningen kan åpnes. Bane Nor har tidligere sagt at det tidligst kan skje ved utgangen av januar. Mandag møter Bane Nor Vy for å avklare testkjøringen.

– Det er et spesielt viktig møte i dag om testkjøring og testopplegg for å avklare hvordan vi skal kjøre testopplegget. Prosedyrene for det er ikke klart ennå, sier Undrum.

– I god rute

Ifølge Bane Nor er de i god rute til å få åpnet Follobanen 1. februar. Det har kommet sterk kritikk mot Bane Nor etter at prestisjeprosjektet som ble åpnet 11. desember, ble stengt etter bare få dager i drift.

– Alle relevante dokumenter skal offentliggjøres, men det er vår førsteprioritet å få banen opp å gå igjen raskest mulig. Det jobber vi hardt med hver eneste dag, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

Undrum sier at de nå er i ferd med å gå gjennom tunnelen en siste gang for å avdekke om det er flere forhold som må utbedres.

– Vi har skiftet alle skjøtene i dette returstrømanlegget. De har vi fagmessig byttet og erstattet med skjøtekit som er en veldig bra løsning, sier Undrum.

Velger trygg løsning

– Vi har erstattet skadde endeavslutninger, jobbet med jordingssystemet og har nå en løsning hvor vi jorder på samme måte som vi gjør overalt ellers i det norske jernbanenettet, sier hun.

Ifølge Undrum var også den jordingsløsningen som ble brukt opprinnelig, i tråd med reglene. Men Bane Nor velger nå en løsning de er mer trygge på.

– Vi velger derfor å benytte en velprøvd løsning som vi kjenner fra før av, sier Undrum.