Torsdag varslet samferdselsminister Jon-Ivar Nygård at han kaller inn styret i Bane Nor til hastemøte om Bane Nor-ledelsens håndtering av Follobane-problemene. Det skjedde etter at Bane Nor tidligere på dagen igjen utsatte gjenåpningen av banen, nå er åpningen satt til 12. februar.