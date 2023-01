Bane Nor-sjefen beklager til Cowi etter Follobane-problemene

Onsdag fortalte TU at Cowi slo tilbake mot Bane Nor etter han forrige uke sa at rådgiverselskapet hadde prosjektert returstrømanlegget på Follobanen. Returstrømanlegget er identifisert som årsaken til at Follobanen måtte stenges en drøy uke etter åpning i desember.

Nå beklager Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund til Cowi.

– Jeg snakket tidligere om at Cowi var involvert. Sånn sett kan det være at de har blitt pekt ut som noen som har hatt en skyld i dette, sier Frimannslund på en pressebrief torsdag.

– Jeg beklager at vi overhodet nevnte Cowi.

Han sier at Cowi var en underleverandør til kontraktspartner AGJV, men at uttalelsene kom ut uheldig.

– Vi vil ikke fordele noe skyld her, sier Frimannslund.

Cowi reagerte onsdag på at de ble identifiserte som en mulig syndebukk for Follobane-problemene.

– Det er ikke riktig at vi har prosjektert hele returstrømanlegget, skrev Kristoffer Jakobsen, kommunikasjonsrådgiver i Cowi, i en e-post til TU.

TU vet at flere i Cowi ble overrasket da Bane Nor-sjefen uttalte at anlegget var underdimensjonert, hadde et feil design, samt pekte på Cowi som prosjekterende for delen av returstrømanlegget hvor feil oppstod.

– Input er ikke det samme som ansvar for design

Jakobsen i Cowi utdypet onsdag selskapets rolle:

– Vårt oppdrag har vært begrenset til entreprisen EPC/TBM (tunnelboremaskin), som utgjør en del av tunnelen. Vi har også gjort en powerflow-studie i 2017 hvor vi kommer med forslag og vurderinger, som input til design. Input til design er ikke det samme som at vi hadde ansvaret for selve designet og prosjekteringen, skrev han.

Han understreket også at valgte løsning for returkrets var i tråd med Bane Nors tekniske regelverk.

– Cowi har ikke hatt designansvar for kabelføringen fra TBM-tunnelen frem til det tekniske bygget på Ski. Dermed har Cowi heller ikke prosjektert den delen av anlegget hvor det oppstod varmgang, eller komponentene som er skadet i det tekniske bygget på Ski stasjon, utdypet han.

TU har også tidligere forsøkt å få kommentarer fra Frimannslund, men Bane Nor har ikke villet kommentere dette.

Saken oppdateres.