Cato Hellesjø (t.v.) styreleder i Bane Nor og konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor ankommer møtet mellom samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og ledelsen i Bane Nor, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn om stengningen av Follobanen. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB