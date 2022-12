Follobanen ble stengt etter varmgang og røykutvikling i et teknisk anlegg på Ski stasjon 19. desember. Bane Nor opplyser at det gjennom julen har vært jobbet på spreng for å finne årsaken til problemene.

– Å stenge Follobanen kun få dager etter åpningen er noe av det verste som kunne skje, og utrolig kjedelig for alle som bruker jernbanen for å komme seg til og fra både jobb og andre aktiviteter, sier Stine Undrum, konserndirektør for Utbygging i Bane Nor.

36,8 milliarder kroner

Follobanen består av Nordens lengste jernbanetunnel. Det omfattende prosjektet har vært gjennom flere utsettelser og budsjettsprekker, med en endelig prislapp på 36,8 milliarder kroner.

Togene begynte å kjøre på den nye strekningen 11. desember, mens den offisielt ble åpnet dagen etter. Allerede 20. desember måtte den stenges på grunn av en brann i et koblingshus på Ski stasjon. Lille julaften oppsto det en ny brann i det samme huset.

Etter planen skulle banen åpnes igjen 27. desember, men dette ble utsatt. Torsdag opplyser Bane Nor at Follobanen holdes stengt inntil videre, minst ut januar.

Midlertidig tilbud

Bane Nor opplyser togpassasjerene på Østfoldbanen får et midlertidig togtilbud fram til utfordringene på Follobanen er løst.

Sammen med Vy og godsselskap er det etablert et endret opplegg på togtilbudet slik at de reisende skal få et mest mulig forutsigbart tilbud. Det midlertidige rutetilbudet iverksettes fra 9. januar. Fram til det kjøres togene som i dag.