Bane Nor: Bytter ut flere skjøter og mer kabel enn forutsatt

Mandag kalte Bane Nor inn til nytt pressemøte om status for arbeidet med Follobanen. Her fortalte Stine Undrum at de har byttet ut flere skjøter og kabler enn de hadde forutsatt.

– Da vi begynte testingen trodde vi at vi skulle klare å skjøte kablene. Nå har vi byttet ut en del av høyspent matekabelen, totalt 2,4 kilometer. I tillegg bytter vi ut kabel i kabelkanalen knyttet til Ski Stasjon, som er noen hundre meter, samt valgt å skifte ut kabel knyttet til Østfoldbanen, det er 360 meter ganger to, sier Undrum.

Kablene som dekker Østfoldbanen ligger i samme kabelkanal som de 2,4 kilometerne med kabel som allerede er i ferd med å byttes ut.

– De to kablene var også preget av varmgangen som har vært, sier Undrum.

Friskmelder kabel

Samtidig friskmelder de ytterligere 2,4 kilometer med kabel de forrige uke fryktet at de måtte bytte ut. Testene viste seg her å være gode nok.

Undrum sier de jobber med tentative datoer for å strømsette og testkjøre banen, men at de ikke ønsker å gå ut med datoene.

Drypp på en isolator var utløsende årsak til Follobane-problemene, mener Bane Nor.

- Vi har systematisk gått gjennom hele tunnelen og vi ser ikke at det er noen ytterligere drypp eller lekkasjepunkter i tunnelen. Det er forhold som vi kommer til å følge opp nøye videre gjennom drift av tunnelen for å sørge for å avdekke så tidlig som mulig. Vi må forvente at det blir noe vanninntrenging, men da kan vi komme inn og gjøre etterinjeksjon i de punktene det eventuelt måtte bli i, sier Undrum.

Saken oppdateres.