Avhengighet av kinesiske batterier kan gå mot slutten

Den europeiske elbilrevolusjonen har i stor grad vært avhengig av batterier som kommer utenfra, særlig fra Kina. Det kan komme til å endre seg forholdsvis raskt.

En analyse miljøorganisasjonen Transport & Environment (T&E) har gjennomført, viser at Europa kan riste av seg sin avhengighet av kinesiske batterier i 2027.

Det er langt fra sikkert, og særlig amerikanerne kan stå i veien for denne utviklingen dersom EU ikke tar grep, mener de.

Det er mange nye batterifabrikker under planlegging eller oppføring, som vil sørge for at lokalt produserte batterier vil bli dominerende. Det er kunngjort over 1 terawattime årlig europeisk batteriproduksjonskapasitet innen 2027 gjennom ulike prosjekter. I 2030 er det ventet at kapasiteten vil være 1,8 terawattimer.

Men det er ikke snakk om heleuropeiske batterier laget med heleuropeiske råvarer. Selv om celler kan settes sammen lokalt, trengs råvarer det ikke nødvendigvis vil finnes en stor leveransekjede for her.

Kina dominerer verdikjeden

Også her er Kina en dominerende aktør, både i katodemateriale og raffinert litium. Det går imidlertid fremover også på dette området, ifølge T&Es analyse. De anslår at 67 prosent av katodematerialet som trengs, vil være produsert i Europa innen 2027.

Litiumprosjekter i Europa RockTech Lithium planlegger å produsere 24.000 tonn litiumhydroksid i året i Brandenburg i Tyskland, i nærheten av både Teslas fabrikk og BASFs katodefabrikk. Mercedes-Benz har allerede tegnet kontrakt om leveranse av 10.000 tonn i året herfra. Ifølge RockTech er 24.000 tonn litiumhydroksid nok til å produsere rundt 500.000 elbiler i året – 48 kilo pr bil. Dette prosjektet er basert på foredling av råmateriale fra Canada. Vulcan Energy Resources står bak et annet tysk litiumprosjekt, men det henter råvaren fra Tyskland og markedsfører seg som en karbonnøytral operasjon. De henter litium fra grunnvann ved å pumpe opp saltlake og filtrere ut litiumhydroksid for så å sende det tilbake i bakken. Ingen gruvedrift eller avdamping, med andre ord. Grunnvannet skal inneholde så mye som 200 til 400 milligram litium per liter, som i teorien kan gi inntil 40 kilo litiumhydroksid i timen. Anlegget bygges i Øvre Rhindalen sørvest i Tyskland, hvor geotermisk varme allerede brukes til kraftproduksjon. Dermed kan resultatet bli netto nullutslipp. Imreys' prosjekt i Beauvoir i Frankrike har som mål å produsere 34.000 tonn litiumhydroksid i året. Dette i forbindelse med en kaolin-leire-gruve, hvor det er identifisert litiumreserver. Om vi bruker RockTechs tall, skulle det bety nok litium til over 700.000 elbiler i året. Planen er å starte utvinning innen 2028.

Det er flere aktører som skal lage eller allerede lager katodemateriale, som Northvolt, Umicore og BASF. For litium vil halvparten kunne komme fra Europa innen 2030. Dette baserer de på kjente prosjekter i Europa, som RockTech Lithium og Vulcan Energy Resources i Tysklan, og Imerys i Frankrike (se faktaboks).

Selv om mye av dagens behov i batteriverdikjeden betjenes av Kina, er det ikke slik at alt kommer derfra. Omtrent halvparten av litiumioncellene som brukes i Europa er også produsert her i større eller mindre grad.

Amerikanske kjepper i hjulene

Det er likevel en fare for at utviklingen ikke vil gå så raskt som man håper i EU. Særlig den amerikanske klimapakken «Inflation Reduction Act» (IRA) skaper hodebry og er hovedfokuset i T&Es rapport.

IRA gir insentiver til å lokalisere batteriproduksjon i Nord-Amerika, ettersom sluttbrukere som kjøper biler med batterier som har en vesentlig andel råvarer fra Nord-Amerika, vil få full støtte. Samtidig støttes også produksjonen direkte økonomisk.

Dette bidrar til å gjøre det mer attraktivt for batteriprodusenter å fokusere på USA. For eksempel har Northvolt planlagt en batterifabrikk i Nord-Tyskland, som nå ligger an til å bli utsatt fordi de heller ønsker å etablere fabrikk i USA. Tesla skal også ha flyttet fokuset på sin batteriproduksjon til USA fremfor Tyskland.

T&E tar til orde for at EU må komme på banen.

– IRA har endret spillets regler, og Europa må legge penger på bordet, ellers løper de en risiko for å tape planlagte batterifabrikker og arbeidsplasser til Amerika, sier organisasjonens leder for kjøretøy og elektrisk mobilitet, Julia Poliscanova.

Konkret foreslår organisasjonen et felleseuropeisk fond som støtter etablering av grønn teknologi gjennom lån. Det vil hindre at de rikeste landene i EU støtter de største prosjektene direkte og at resten av EU dermed ikke får ta del i industrien. De mener at det bare er prosjekter som den amerikanske ordninger kan spenne bein på, som bør få støtte.

– Mange oppstarter vil slite

Lars Lysdahl, partner i Rystad Energy, tror den amerikanske støtten vil gjøre det vanskeligere for europeisk celleproduksjon. Foto: Odd Richard Valmot

Det er i alle fall noe EU burde vurdere, tror Lars Lysdahl i Rystad Energy. Europa sliter med krig i øst, høye priser på gass og strøm og nå også sterk konkurranse fra USA.

– Vi har sett Freyr nedprioritere fabrikken i Finland og heller satse i USA – og Tesla akselerere celleproduksjon i Texas til fordel for Berlin. Vi ser også at Ford sparker folk i Europa og at de europeiske bilselskapene i Europa oppskalerer elbilproduksjonen noe tregere enn planlagt, trekker han frem som eksempler.

Amerikanske myndigheter støtter lokal celleproduksjon med 35 dollar per kilowattime og modulproduksjon med 10 dollar per kilowattime. Det utgjør en stor konkurransefordel.

En LFP-celle (litium-jernfosfat) koster rundt 90 dollar per kilowattime å lage. 35 dollar per kilowattime utgjør nærmest hele kostnaden til selve sammenstillingen av cellene. Andelen er trolig noe lavere for NMC-celler (nikkel-mangan-kobolt), som har en produksjonskostnad rundt 110 dollar per kilowattime, men 35 dollar vil være vesentlig også her.

Produksjon av batterimoduler støttes også – altså å sette cellene sammen til moduler som utgjør et batteri. Amerikanske myndigheter vil støtte dette med 10 dollar per kilowattime.

– Så ja, jeg tror mange oppstartsselskaper innen celleproduksjon som ikke er et fellesforetak eller har lange kontrakter fra europeiske bilselskaper, vil trenge støtte for ikke å forsinkes, sier Lysdahl.

Klima- og miljøkrav vil kunne beskytte industrien

Å stikke penger i lomma på industrien er for øvrig ikke det eneste virkemiddelet EU har på lur. Batteriprodusenter som vil selge batterier i EU, vil få strengere krav å forholde seg til når det innføres krav om CO 2 -regnskap for batteripakker som selges i Europa.

Fra 2024 må alle batteriprodusenter som selger sine produkter i EU, rapportere inn totalt karbonavtrykk for batteriene. Disse dataene skal brukes til å definere et maksimalt tillatt karbonavtrykk for batterier fra 2027.

Regelverket omfatter alle batterier, men batterier med kapasitet over 2 kilowattimer ment for biler har spesielle krav. Blant annet skal de ha bærekraftig utvinning av råvarer, og arbeidernes sikkerhet og menneskerettigheter må kunne dokumenteres.

Det stilles også krav til resirkuleringsgrader, og det blir ulovlig å eksportere batterier ut av EU dersom mottakeren ikke har resirkuleringsprosedyrer som møter EUs krav.

Meningen er at dette skal gjøre at aktører utenfor Europa som produserer batterier med kullkraft og med tvilsomme verdikjeder, ikke kan underby europeiske aktører.

Det vil trolig ha en såkalt Brussel-effekt, ved at det tvinger batteriprodusenter verden over til å tilpasse seg EUs krav. Om det i seg selv er nok til å sørge for større etablering av batteriproduksjon i EU, er imidlertid ikke gitt.