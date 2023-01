Australia bestiller Kongsberg-missiler for fem milliarder til sine fregatter og jagere

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) har signert en kontrakt verdt over fem milliarder kroner for leveranse av Naval Strike Missile-missiler (NSM) til Australia.

Kontrakten ble signert før jul, melder Kongsberg-konsernet i ei børsmelding onsdag morgen.

Australia annonserte i april i fjor at de planla å bestille NSM til sine åtte fregatter i Anzac-klassen og tre jagere i Hobart-klassen.

Ventet bestilling

Etter at Australia kunngjorde valget av NSM i april, ble det tre måneder senere inngått en kontrakt med KDA som dreide seg om oppstartsaktiviteter og var verdt 489 millioner kroner.

For ni måneder siden varslet australske myndigheter at målet var å utruste de første av elleve marinefartøy med NSM i 2024.

De tre skipene i Hobart-klassen ble bygget i Australia av ASC-verftet som nå er underlagt BAE Systems, og er i likhet med de fire fregattene i Fridtjof Nansen-klassen basert på Navantias F100-design.

BAE Systems Australia skal også bygge ni Type 26-fregatter. Så langt er det kun sagt at fregattene, som vil hete Hunter-klassen, skal ha «avanserte sjømålsmissiler». Også de kommende kanadiske fregattene er av samme design, og der er det fattet beslutning om NSM.

Landbaserte NSM

Australia har ambisjon om på sikt å produsere og vedlikeholde missilene på egen jord.

For øvrig er det en mulighet for at også Australia tar i bruk landbaserte NSM i et system som kalles Strikemaster.

Australia er på jakt etter et nytt våpensystem som kan forsvaret landets langstrakte kyst. I prosjektet «Land Based Maritime Strike» tilbyr Kongsberg Defence & Aerospace i samarbeid med Thales Bushmaster IMV med Naval Strike Missile (NSM) på planet, i konkurranse med M142 Himars som utskytningsplattform for AGM-158C LRASM-SL fra Lockheed Martin.

Det er datterselskapet Kongsberg Defence Australia (KDAu) som vil være hovedleverandør for kystforsvarkonseptet som konseptuelt henter mye fra det pågående Nmesis-prosjektet for det amerikanske marinekorpset.

KDA har tidligere meddelt Teknisk Ukeblad at de tror de har gode muligheter for å nå opp her, ettersom Australia allerede har valgt NSM fra fartøy.

KDAu er også i ferd med å levere luftvernet Nasams til Australia som underleverandør til partneren Raytheon Australia.

Fire nye

Naval Strike Missile (NSM) er på god vei til å bli en av norsk forsvarsindustris største eksportsuksesser. Bare i fjor kom det til fire nye brukernasjoner.

I tillegg til Australia er dette:

Dermed er det elleve nasjoner som har eller er i ferd med å anskaffe dette missilet. Den tolvte brukernasjonen kan ganske trolig bli Belgia.

I tillegg ser det ut til at storbrukeren USA, som benytter missilet både i marinen og marinekorpset, blir en enda større bruker:

I forsvarsbudsjettet for fiskalåret 2023 legges det opp til at det amerikanske forsvarsdepartementet kan anskaffe opp til 1250 NSM fra KDA og den amerikanske partneren Raytheon Missiles & Defense gjennom såkalt «multi year-contracting».

To dager før jul signerte også KDA en såkalt endringskontrakt med Forsvarsmateriell (FMA) for den pågående anskaffelsen av NSM til Sjøforsvaret.

Endringskontrakten er på 604 millioner kroner og innebærer ytterligere leveranser av NSM til Norge. Den norske anskaffelsen av NSM er en del av det norsk-tyske missilsamarbeidet, der nasjonene samarbeider om anskaffelse av NSM.

Da Bundestag i juni i fjor godkjente avtalen om felles anskaffelse med Norge av 212CD-ubåter fra det tyske verftet ThyssenKrupp Marine Systems (tkMS), ble det samtidig inngått en avtale om felles anskaffelse av NSM samt videreutvikling av missilet, også kjent som «Future Naval Strike Missile» som skal være klar for levering fra 2035.

I oktober i fjor bestilte Forsvarsmateriell nye missiler og hovedvedlikehold for 1,4 milliarder kroner.