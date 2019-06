8,4 mill passeringer i fjor: Svinesund blir trolig bompengefri neste år

Det skyldes en solid trafikk- og inntektsutvikling over tid. Svinesundsforbindelsen AS avholdt onsdag generalforsamling i selskapet og kunne legge fram et resultat på 203 millioner kroner etter nesten 8,4 millioner passeringer over de to bruene mellom Norge og Sverige i fjor.

Trafikkveksten i 2018 var på 2,4 prosent sammenlignet med året før.

Selskapet hadde en lånegjeld på 254 millioner kroner ved årsskiftet etter at det ble nedbetalt 85 millioner kroner på selskapets lån i 2018.

Svinesundsforbindelsen AS har som formål å fullfinansiere Norges andel av forbindelsen mellom Norge og Sverige ved Svinesund.

Veiprosjektet strekker seg fra Nordby i Sverige til Svingenskogen i Norge. Det omfatter 2 kilometer motorvei på svensk side, drøye 4 kilometer motorvei på norsk side og en 700 meter lang bru mellom de to veistykkene.

Innkrevingen av bompenger skjer både på ny og gammel Svinesundbru. Den startet 1. juli 2005 og vil opphøre når lånegjelden i begge land er nedbetalt.