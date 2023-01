45 prosent av elbilister er skuffet over rekkevidden vinterstid

Det er NAF som har fått Norstat til å gjennomføre spørreundersøkelsen.

Resultatene viser at 45 prosent av elbilistene er skuffet over bilens rekkevidde vinterstid. Blant de som ikke har elbil i dag, oppgir hele 22 prosent at dårlig rekkevidde om vinteren er en av grunnene til at de ikke vil ha elbil neste gang de bytter bil, heter det i en pressemelding fra NAF.

– For mange er rekkevidde det første de ser på når de velger elbil. Og på vinterstid kan du risikere å tape store deler av kapasiteten. Dette skaper usikkerhet hos folk, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, i meldingen.

Onsdag skal NAF og magasinet Motor teste rekkevidden til en rekke elbilmodeller. TU testet hvilke biler som gir mest rekkevidde for pengene i fjor.