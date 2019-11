30 år siden Berlinmurens fall: Nå bygges nye murer verden rundt

Mein Gott, hilf mir diese tödliche Liebe zu überleben («Min Gud, hjelp meg å overleve denne dødelige kjærligheten») ble malt av Dmitri Wrubel på østsida av Berlinmuren i 1991 etter at den falt i 1989. Graffitimaleriet viser et broderkyss mellom Sovjetunionens Bresjnev og DDRs Erich Honecker og bygger på et foto fra DDRs 30-års markering i 1979.

(Foto: Svein-Erik Hole)