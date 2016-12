Slik kuttet Rolls-Royce papirarbeidet på dokumentasjon

Når de ansatte arbeider i høyden, maskinene dundrer over arbeidsplassen og komponenter på flere titalls tonn skal svinges rundt må sikkerheten komme først. Da må både verktøy, maskiner og kritiske deler kontrolleres med jevne mellomrom. Strenge dokumentasjonskrav gjør at alle kan være sikre på at kontrollene er uført, og at nødvendig vedlikehold gjennomføres.

Men når en bedrift har tusenvis av ting som skal kontrolleres – både verktøy, sjakler, trapper og bukker for å nevne noe – kan det være en mulighet for at feil sniker seg inn. Hos Rolls-Royce i Ulsteinvik har de generelt en veldig god sikkerhetshistorikk, og en del av forklaringen på det er en streng intern utstyrskontroll. Der har de tatt grep for å eliminere muligheten for menneskelig feil i kontrollen.

Sparer tid og får bedre sikkerhet

På sjakler som denne er ofte «ID-nummeret» et batchnummer, som hundre andre sjakler deler på. RFID-brikken (prikken med en liten «X») gjør det lettere å få et unikt sertifikat på hvert eneste sjakkel.

– Tidligere brukte vi en manuell sjekkliste til egenkontroller som vi måtte fylle ut for hånd, og på manuelle systemer kan det skje menneskelig feil. På utstyr som er tilsmusset kan det være vanskelig å lese av lange ID-numre, og på ting som kun har batchnummer er det flere enheter som deler samme nummer i systemet, forteller Stig Aksel Moldskred i Rolls-Royce.

Fabrikken på nordvestlandet produserer og utfører service på blant annet thrustere og reduksjonsgir til både store og litt mindre skip. De klarte å redusere tidsbruken på å kontrollere alt arbeidsutstyret sitt ved å installere RFID-brikker fra EIVA-SAFEX' ECOSAFE-system. Slik sparer de tid og ressurser, og har eliminert flere feilkilder i samme slengen.

– Med ECOSAFE-brikkene har vi eliminert muligheten til å skrive feil på blokka, og siden brikkene rapporterer rett inn i databasen så forsvinner også muligheten til å gjøre feil under inntasting på systemet etterpå. Slik får vi en enda bedre kontroll, forteller Moldskred.

Da Rolls-Royce først hørte om ECOSAFE-systemet begynte det med at de testet det på løfteutstyret sitt sammen med EIVA-SAFEX, i forbindelse med deres sakkyndigkontroll. Nå dekker systemet også dokumentasjon på egenkontrollen av alt arbeidsutstyr, fra vinkelslipere til gardintrapper og maskineri. ONIX-databasen sikrer at all dokumentasjon er lett tilgjengelig, og både ulike utstyrsleverandører og eieren av utstyret kan legge dokumentasjon inn i databasen.

– Vi bruker mindre tid og eliminerer feilkilder. Alt skal få godt ettersyn med jevne mellomrom, og utstyret skal være trygt å jobbe med uansett hva som skjer, sier Moldskred.

– Kan ikke bruke hvilke brikker som helst

Med ECOSAFE-systemet slipper kontrollørene å skrive ned dette lange serienummeret. I stedet kan de bare «bippe» den blå RFID-brikken.

Selve kontrollen foregår slik at kontrollørene tar med seg en mobil enhet som et nettbrett og leser av brikken. Da kan de gå rett inn i utstyrsportalen, der de fyller ut en sjekkliste om alt ser greit ut. Så sjekker de av på alle kontrollpunktene, og når de er ferdige med sjekklisten genererer de et elektronisk kontrollkort rett i basen. Nestemann som leser av brikken kan da også få opp en oversikt over alt som er sjekket og eventuelt utbedret tidligere.

– Da vi skulle implementere systemet samarbeidet vi med EIVA-SAFEX og prøvde ut litt ulike typer brikker, for å sanke erfaringer. Enkelte typer fungerte ikke så godt hvis det var for mye stål rundt, og EIVA-SAFEX var behjelpelige med å finne en type brikker som vi kunne bruke. Så lagde vi en prioriteringsliste for hvilket utstyr som skulle merkes, og som er underlagt krav til dokumentert egenkontroll, forklarer Moldskred.

Hos Rolls-Royce er det en del løfteutstyr du ikke akkurat får kjøpt i butikken, som selskapet har designet selv. Disse er merket med de samme store, blå ECOSAFE-brikkene som selskapet har puttet på reoler og annet større utstyr, fordi de er lett å få øye på. På mindre ting, som sjakler, har de valgt langt mindre brikker. Det finnes forskjellige brikker som dekker ulike behov, og det er viktig å velge riktig.

– Vi er svært fornøyde med samarbeidet vi har hatt med EIVA-SAFEX, og dratt god nytte av kompetansen deres både i planleggingen og implementeringen av dette systemet, avslutter Moldskred hos Rolls-Royce.

Kan tilpasses alle behov

ECOSAFE er sikret mot vann-, kjemiske og mekaniske skader, og brikkene kan brukes til å merke både nytt utstyr og tidligere investeringer. Med batterilevetid på 50 år skal det heller ikke være noe å si på langsiktigheten, og systemet kan brukes i alle slags klima og værforhold med arbeidstemperaturer fra -40 til 85˚C. Det kan også inkludere merking med QR-koder i tillegg til RFID, slik at brukeren raskt kan få tilgang til all lagret informasjon rett til mobiltelefoner.

EIVA-SAFEX har en rekke regionale salg- og serviceenheter du kan kontakte for en uforpliktende presentasjon av løsningen, eller du kan lese mer gjennom lenkene nedenfor.