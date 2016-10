Slik kan dere håndtere dagens oljepris

Den 24. november er det duket for TU Oil Summit i Stavanger, og årets konferanse handler om mulighetene som kommer i kjølvannet av en lavere oljepris. Flere toppledere fra berørte bransjer kommer og deler sin kunnskap, og en egen sesjon vil handle om konkrete nye teknologiløsninger som kan øke effektiviteten.

Digitalisering er noe ingen i bransjen kommer utenom, og dette blir tema for flere av talerne på konferansen. I tillegg vil et bredt utvalg av parallellsesjoner sørge for at alle som kommer har mulighet til å dra hjem med ny kunnskap om hvordan man kan håndtere dagens marked.

Muligheter for de med penger på bok

Asle Reime fra fagforeningen Industri Energi kjenner godt til utfordringene en lav oljepris har ført med seg. Han deltar på TU Oil Summit for å finne ut hva digitalisering betyr for bransjen, og hvordan dagens energiselskaper kan henge med på den rivende utviklingen. Samtidig er det ikke til å stikke under en stol at dagens muligheter også åpner helt unike muligheter – for noen.

– Det er lave priser i hele markedet, og for noen er dette en fornuftig tid til å kjøpe. Selv om mange på leverandørsiden er presset er det også noen, særlig operatører, som er i kjøpsmodus. Husk at hadde du spurt noen i 2007 om 50 dollar var lav oljepris ville de ledd av deg. De som har hukommelsen i behold, og har penger på bok nå, ser fremover mot høyere priser, sier han.

Reime ser også at med uro på at flere aktører har gjort seg fullstendig avhengige av hvordan markedet har vært de siste årene. I en bransje hvor både oppturene og nedturene kan være brutale er det nemlig mange som har lært, kanskje for sent, verdien av ekstra bein å stå på.

– Mange har kuttet alle bånd til det de opprinnelig drev med, og gått «all-in» på oljeindustrien. De har ikke muligheten til å vende tilbake til det de gjorde før. De som har flere ben å stå på, og de som har internasjonale muligheter, er de som står best, forteller Reime.

– Den største trusselen er likevel kompetanse som forsvinner. Vi var nummer én i klassen i her Norge, og nå forsvinner mye kunnskap ut av landet. Det er det mange som deler en bekymring om nå.

– Ikke trekk i nødbremsen

Ove Ryland jobber hos EPIM, operatørenes egen organisasjon for samhandling og informasjonsdeling. Ryland deler Reimes bekymring, og hans beste råd til bedrifter i dag er å ikke trekke for hardt i nødbremsen.

– Hvis kompetansen forvitrer eller forsvinner fra bedriftene vil mulighet for å påta seg nye oppdrag minske. Det vil dermed bidra til kvalitetsforringelse og økt risiko for feilleveranser. I dag bør bedrifter heller se på potensialet som ligger i omstilling og restrukturering enn å bare slukke branner, sier han.

Han peker på at olje- og gassbransjen er veldig flink på teknologisiden, men samtidig er bransjen nokså konservativ. Det kan skape en del utfordringer for enkelte, men betyr også at det finnes gode muligheter for forbedringer. Det er likevel ikke bare negativt å ha en konservativ holdning, mener han.

– Faktisk tror jeg den største trusselen for bransjen i dag kan være den generelle oppfatningen om at alternative energiformer umiddelbart kan overta for olje og gass som energikilder. Dette kan vise seg å være feil vinkling, og dermed føre til at priser og kostnader skytes i været igjen, advarer Ryland.

– Ta igjen konkurransekraften

Reidar Lorentzen fra konsulentselskapet Bouvet er mer urolig for selskaper som stivner i formen, og ikke utnytter de mulighetene som ligger foran dem.

– På den måten lar de seg utkonkurrere av andre nasjonale og internasjonale selskaper. Vi tror det viktigste skrittet man kan gå til er å ta innover seg at målrettet digitalisering kan gi innsparingene og fordelene som bedriftene trenger for å ta igjen konkurransekraften som flere gradvis har mistet de siste årene, sier Lorentzen.

Hans beste råd er å utvikle en strategi for å bli digitale, og at de enkelte delene av virksomheten bør utfordres på å utvikle planer for forbedring på sine områder.

– En slik strategi kan blant annet omfatte den interne kulturen, eventuelle partnerskap ved utlysning av oppdrag, og hvordan man håndterer IPR-spørsmål – så vel som mer håndfaste IT-tiltak som selvbetjening, hvilken arkitektur og plattform man skal benytte, og analyse av hvilke systemer som henger sammen.

Lorentzen ser for seg at bruk av sensor- og stordata, smarte løsninger for vedlikehold og overføring av kunnskap mellom aktører kan gi store muligheter når man har en god strategi på plass.

Når TU Oil Summit går av stabelen i Stavanger den 24. november vil både Industri Energi, EPIM og Bouvet være til stede for å dele av sin kunnskap og erfaring. Både Reime, Ryland og Lorentzen ser frem til å lære om digitalisering som lykkes, og det er fortsatt plass til å melde seg på.

