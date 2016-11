Slik fungerer gangbroene som opererer i Nordsjøens røffe omgivelser

HPUen (Hydraulic Power Unit) befinner seg inne i maskinrommet, som er det containerlikende tilbygget på gangbroen. Maskinrommet leveres til Bosch Rexroth og hydraulikkpumpene installeres før det sendes tilbake til Marine Aluminium.

Da det norske oljeeventyret var i støpeskjeen, ventet offshorebansjen på en smart løsning på utfordringen med å trygt transportere personell mellom installasjoner året rundt i hardt vær.

Derfor utviklet norske Marine Aluminium en teleskopisk gangbro: spesialkonstruert for faste og flytende installasjoner, hydraulisk drevet og senere også laget med kompensering for bølgebevegelser under drift. Utviklingen av gangbroene baserte seg på Marine Aluminiums lange erfaring med fallrepstrapper, som firmaet hadde produsert for maritim industri siden tidlig femtitall.

Fra utviklingen av den nye gangbroen til første installasjon var på plass, tok det ikke lang tid: De første hydraulisk styrte gangbroene så dagens lys allerede i 1979. Siden da har vestlandsbedriften solgt dem til kunder over hele verden.

Topp moderne: De nyeste utgavene av gangbroene har lagt vekt på aktiv kompensering av bølgebevegelsene - systemet gir operatøren informasjon om tilkobling av broen via kameraer og operatørpaneler.

– Vi har solgt 110 store og små gangbroer, og har i dag produsert 95% av gangbroene som finnes der ute på havet, sier markedsføringssjef Elin Østensen i Marine Aluminium. – Det er et marked som ønsker gangbroer basert på lang erfaring fra produksjon og drift, med strenge krav til sikkerhet, stabilitet og driftsfunksjonalitet i et bredere værvindu.

Dermed kan bedriften med rundt 200 ansatte i Norge og global representasjon, trekke inn tung erfaring fra oljebransjen og solide partnere som Bosch Rexroth for leveranse av komponenter når de ser mot fremtidens markeder.

Gangbroer til vindkraftindustrien

Erfaringen med utstyr som er installert i Nordsjøen kommer godt til nytte når tidene endrer seg og nye markeder utforskes. For mens oljebransjen har tøffe tider, er det en vindkraftbonanza på gang til sjøs. Marine Aluminium har med datterselskapet Uptime International etablert seg som markedsleder innen offshore vind.

– Markedet er lavere enn det var før oljekrisen, men fremdeles ganske godt for gangbroer, selv om det nok er mettet på gangbroer til floteller. Derimot er markedet for vindkraft stabilt, sier salgsdirektør Torfinn Fylkesnes i Marine Aluminium.

Vindmøller til havs må følges opp nøye, vindindustrien har høye krav til drift og vedlikehold. Driftspersonell er avhengige av å kunne komme seg trygt og effektivt til installasjonen og driftsstabiliteten Marine Aluminium leverer gir egenskapene denne bransjen trenger for ytterligere vekst.

Nordsjøen er den ultimate testen

Slik virker broene Gangbroene kan rotere rundt sin horisontale akse, bare begrenset av hindringer på installasjonen. De kan heves og senkes vertikalt, og forlenges ut for å nå frem til dekket på den andre installasjonen. Broen drives av en operatør, ofte kranfører på installasjonen, som er sertifisert av Marine Aluminium til å trygt styre og drifte broen. Operatøren bruker sikt, videokamera og lengdemål på siden av broen for å styre broen og legge den på dekket til installasjonen som skal nås. Når broen er over dekket til den andre installasjonen, senkes den ned på en støttekon under broen, festet på dekket med kjetting. Dette løser automatisk ut i nødstilfeller hvis broen løfter og trekker tilbake. Når støttekonen er landet, fristilles broen og beveger seg med bølgene/skipets bevegelser. Broene er under stadig utvikling, og får mer avansert styring. Denne styringen kan kompensere aktivt for bølgebevegelser. Det betyr at hydraulikken som driver broen må være nøyaktig og rask for å kunne reagere på bevegelsene

Det harde været og Nordsjøens saltvann har gitt de teleskopiske broene en ilddåp fra første sekund, men også vist hvor hardføre og pålitelige broene kan være selv under ekstreme forhold.

På installasjoner der vektbesparelse er en viktig faktor hjelper det at konstruksjonen i aluminium er 30-50 prosent lettere enn stål. Med naturlig motstand mot korrosjon, er aluminium det optimale materialet for konstruksjoner som teleskopiske broer på opptil 57 meter.

Noen av de første gangbroene er ennå operative. På disse kontrollerte operatøren gangbroen fra maskinrommet med spaker koblet rett på hydraulikkventilene. Siden ble broene utstyrt med en separat kabin for operatøren, hvor kjøring av gangbroen skjer via videokamera og joysticker. Den seneste utviklingen av gangbruene har fått en aktiv programvare som aktivt hjelper å kompensere broen i henhold til båtens bølgebevegelser, slik at operatøren slipper å ta hensyn til dette når han skal manøvrere gangbrua.

Gangbroene i Nordsjøen sørger for en sikker passasje for tusenvis av personer frem og tilbake årlig.

Dermed har de avanserte systemer for kompensasjon for sjø og bølger, og egner seg godt for båter som skal landes mot vindmøller. De har også blitt uavhengige av kraft fra fartøyet, da den dieseldrevne HPUen fra Bosch Rexroth er plassert på samme pidestall som gangbroen.

Ny teknologi gir flere muligheter

Kompensasjonen for bølger er vesentlig, og kravene til broer som landes mot vindmøller er veldig annerledes enn de som brukes på oljeinstallasjoner i Nordsjøen.

Full frihet med egen hydraulikkpakke

Kraftpakker: Disse dieselmotorene leverer kraft til hydraulikkpumpene fra Bosch Rexroth som driver broen, viser Anders Grindheim som er prosjektleder for bevegelige gangbroer på Marine Aluminium.

– I selve konstruksjonen ser den nye varianten rettet mot vindmarkedet ganske lik ut, forklarer Alf-Magnar.

Den store forskjellen på broene som er konstruert for større oljeinstallasjoner og de som benyttes på mindre installasjoner, ligger mer i teknikken bak driften og styringen.

– De har en mer aktiv funksjon, med et styringssystem som beregner og kompenserer for båtens bevegelser i bølgene. Da kjører broen med bevegelseskompensasjon i tre akser.

Bak på broen sitter en liten container, et maskinrom der hele broens hydraulikksystem og backupsystemer er samlet på ett sted. Det betyr at gangbroen kan heises ombord på fartøy, monteres og være i drift etter kort tid.

– Nå lages det et helt frittstående system, selvforsynt med dieseldrevne HPU-er (Hydraulic Power Unit). I containeren sitter det en HPU fra Bosch Rexroth, og i alle de større gangbroene brukes systemer fra Bosch Rexroth, sier Liknes

Startet med gangbroutleie

De frittstående systemene har ikke bare åpnet nye markeder for Marine Aluminium, men også nye salgsmetoder. En trend er at båter i økende grad chartres for en tidsperiode, men kravene til utstyr forblir høye. Personell på chartrede båter må også komme seg trygt over til installasjonen.

På det grunnlaget startet Marine Aluminium et utleiekonsept for gangbroer, gjennom datterselskapet Uptime International. Når behovet melder seg, kan kundene leie en gangbro for en kortere eller lengre tidsperiode. Siden broen er enkel å montere på et chartret fartøy, er installasjonen raskt unnagjort.

På vei ut til kunder: Denne broen testes og er snart på vei ut til kunde for salg eller utleie.

– Siden de er selvforsynte med hydraulikk, olje og strøm tar det normalt noen dager å montere en av våre gangbroer. Det er som en pakkeløsning, der broen, aggregat og noen ganger pidestallen er levert i ett, sier Torfinn.

Broene som leies ut har samme strenge krav til sikkerhet, oppetid og kvalitet som gangbroene på faste installasjoner.

Skarpt kvalitetsfokus

For broene med passiv kompensasjon, der hydraulikken fristilles og broen beveger seg fritt med riggen, har de en oppetid på over 99 prosent. Det er lite som kan gå feil, og sertifisering av operatørene gjør at de kan fikse mange av problemene selv.

Når bruken og teknologien nå blir mer avansert, blir også utfordringene større. Da gjelder det å holde seg til de enkleste løsningene, selv på avanserte problemer.

Derfor har Marine Aluminium tatt med seg noen av de beste partnerne til å levere komponenter og utstyr som har bestått de harde testene Nordsjøen kan by på, med flere tiårs erfaring. Når personell skal mellom installasjonene, er ingenting viktigere enn sikkerhet, stabilitet og driftssikkerhet på utstyret som skal bære dem.