En fabrikk på Rjukan er en essensiell del av norsk offshore-industri

Rjukan i Telemark er et kjent historisk sted, men ukjent for mange er at et av Praxair Norges luftgassfabrikker befinner seg her. Det startet med Norsk Hydro, som startet med produksjon av kjemikalier helt tilbake i 1911. Produksjonen av tungtvann på Rjukan er blitt en viktig episode i krigshistorien, og sabotasjeaksjonen mot fabrikken i 1943 var med på å sette en effektiv stopper for nazistenes planer for utvikling av atomvåpen.

Rjukan er fortsatt å regne med i norsk industri. Produksjon, utvikling og blanding av spesialgasser skjer i luftgassfabrikken til Praxair Norge. Fysiske lover og begrensninger setter naturlig nok sitt preg på en slik produksjon, men arbeiderne på fabrikken strekker seg langt for å produsere det markedet etterspør. Produksjonslaboratoriet er akkreditert i henhold til ISO/IEC 17025, og Praxair er for øvrig det eneste selskapet som har denne produksjonen i Norge.

Mange tiårs erfaring

Praxairs moderne fabrikk i Rjukan, der spesialgasser produseres. Foto: Praxair

Historien bak er omfattende: Den norske grenen av Praxair har vært gjennom flere navneskifter, fra Norsk Hydro på 80-tallet, via partnerskap med Yara, frem til 100 prosent eierskap av det globale Praxair-konsernet. Omprofileringen er snart fullført.

I Norden jobber det over 300 for selskapet, og det finnes en rekke produksjonssteder, laboratorier og andre fasiliteter i Norge som tilhører Praxair. Som laboratoriet i Rjukan, der spesialgasser produseres. Totalt sett arbeider det over 27.000 personer for Praxair over hele verden.

Gassene, som nitrogen, er en ressurs som benyttes i industrien av flere bransjer, i næringsmiddelindustrien til blant annet nedkjøling og innfrysning av matvarer, samt i oljeindustrien der den har en rekke ulike bruksområder. I Norge produseres nitrogen på fabrikker i Rjukan og Sauda.

En kunde som bruker mye flytende nitrogen er Baker Hughes - et av verdens største oljeserviceselskap som jobber innenfor de fleste segmenter av bransjen. Deres oppgave er å støtte oljenæringen med en lang rekke tjenester, både innenfor drilling, produksjon og lagring.

Millioner av liter med flytende nitrogen

Bernhard Engelsgjerd er ingeniør hos Baker Hughes, og han har mangeårig erfaring i bransjen. Han forteller om en av de største prosjektene i samarbeid med Praxair, som var revisjonsstansen på Melkøya-anlegget utenfor Hammerfest. Denne ble gjennomført sommeren 2014, og innebar en fem uker lang overhaling av anlegget. Det var nødvendig med full nedstenging av anlegget i løpet av dennevedlikeholdsperioden, og Praxair leverte betydelige mengder nitrogen til denne operasjonen.

Anlegget er for øvrig Statoils viktigste fasilitet for produksjon av flytende naturgass (LNG). 20 millioner kubikkmeter gass går inn i anlegget fra Snøhvit-feltet hvert døgn.

– Det var en kjempestor jobb, forteller Engelsgjerd. – Vi var inne med chartrede skip fra Rotterdam, og brukte nitrogen for å fylle anlegget, slik at det ble tømt for naturgass. Det er en essensiell del av overhalingsprosessen.

– Vi testet prosessene for lekkasjer med nitrogen/helium, og estimerte et behov på cirka 6 - 7 millioner liter flytende nitrogen til dette. Hammerfest er jo ikke verdens navle, så det var komplisert logistikk for å transportere gassen dit. Det meste ble levert med trailere. Praxair var tilstede med egne folk i perioden oppdraget pågikk, noe som bidro til at leveransen gikk knirkefritt.

Baker Hughes ble involvert i prosjektet i oktober 2013, og nøkkelen til suksess var at man ikke skulle gå tom for gass på noe tidspunkt.

Men samarbeidet mellom Baker Hughes og Praxair er mer omfattende enn bare dette ene prosjektet, presiserer Engelsgjerd.

– Vi bruker flytende nitrogen i hele Nordsjøen, og anleggene der har revisjonsstans ofte. Det trengs mye vedlikehold. I slike tilfeller jobber vi på samme måte som i Hammerfest, og bruker store mengder flytende nitrogen.

– Praxair har kontrakt på all levering av flytende nitrogen til oss, og har hatt det siden 2010. Vi har faktisk nettopp fornyet avtalen, og vi hadde underveis en gylden mulighet til å finne en annen leverandør, om vi ønsket det. Det gjorde vi ikke, sier den erfarne ingeniøren.

Det viktigste er tilgjengelighet

Det er flere momenter som er avgjørende når et selskap som Baker Hughes skal velge en leverandør av gass, men Engelsgjerd er klar på hva som er det viktigste:

– Tilgjengelighet 24 timer i døgnet, syv dager i uka. De må stille opp når vi trenger noe levert til riktig tid. Våre kunder aksepterer ikke ventetid, de forlanger at vi er tilgjengelige døgnet rundt, og da må våre leverandører også være det. Praxair har alltid levert, og de er veldig fleksible i forhold til våre behov, når det gjelder leveranser og logistikk, sier Bernhard Engelsgjerd.

Det er ett aspekt av det å jobbe med gass som er minst like viktig som produksjon og effektiv transport, og det er sikkerhet.

Fordi la oss være ærlige: Håndtering av alle typer gasser innebærer en viss fare. Gass under trykk kan eksplodere, bruk av gass i avgrensede rom kan forårsake kvelning, noen gasser er giftige, og flere typer gass er brannfarlig. Sikkerhet er essensielt i all industri som bruker gass, det kan derfor lønne seg å ta et sikkerhetskurs hos nettopp en bedrift som kan gass.