Dette er hemmeligheten bak langlivet elektronikk

Elektronikken blir stadig viktigere for husholdningsmaskiner, og selv i den enkleste blender finnes det mikrobrikker i dag. Det betyr nye muligheter for ingeniørene og designerne av hvitevarer, men også nye utfordringer. Trenger virkelig alle hvitevarer å være koblet til internett, eller ha en fargerik skjerm med masse menyer?

Avanserte SMD-systemer: Miele har litt annerledes krav til elektronikken enn en TV- eller mobilprodusent, men bruker stort sett de samme metodene for å lage kretskortene.

På en av Europas største fabrikker for hvitevarer finner vi sjefen for utvikling og produksjon av elektronikken som styrer tusenvis av vaskemaskiner og oppvaskmaskiner rundt om i de norske hjem. Ingeniør Rüdiger Hellenkamp har full oversikt over hans fabrikk-i-fabrikken, en hel bygning på området der elektronikken designes, planlegges og bygges opp fra grunnen av. Opptil 20 000 ferdige brett med elektronikk forlater hans maskiner hver dag, året rundt. Marginene for feil er nær ikke-eksisterende, og kravene til levetid kan få enhver elektronikkingeniør til å svette.

Mennesker fanger ikke opp feil

– Her har vi maskinen som sørger for at alt ender opp på rett måte, sier Hellenkamp og viser den siste i en lang rekke maskiner. Tolv kameraer tar bilde av kretskortet og fanger opp feil som kan ha skjedd tidligere i prosessen, feilkobling eller manglende komponenter. Det er ikke mulig å se for mennesker.

Veien mellom designer og fabrikk er veldig kort Ing. Rüdiger Hellenkamp

Og det er en lang prosess å lage kretskortene som går inn i maskinene. Den starter i andre etasje på bygget vi befinner oss i, der designerne tenker opp nye måter å lette på kommunikasjonen mellom menneske og maskin.

– Alt designes hos oss, og veien mellom designer og fabrikk er veldig kort. Vårt designteam lager også våre testsystemer, forteller Hellenkamp.

– Det er ikke vanlig for en produsent av hvitevarer å ha sin egen produksjon av elektroniske deler, det kommer normalt fra tredepartsleverandører. Vi bestemte oss allerede i 1984 for å bygge denne fabrikken med de beste maskinene til å kunne lage vår egen elektronikk.

Forventer skyhøy levetid

Større komponenter som går gjennom kretskortet, f.eks. releer og spoler, monteres for hånd på samlebåndet. Hver dag går opptil 20 000 kretskort for ulike produkter ut fra fabrikken.

For en stor produsent av hvitevarer, som lager produkter med et tyve års perspektiv på levetiden, kommer det en hel del spesielle utfordringer på kjøpet. Varene lever i et mye lenger tidsrom enn andre forbrukervarer som mobilen, men kundene er interessert i at vaskemaskinen skal være like smart og brukervennlig som mobilen er.

– Vi prøver å lage en arkitektur for programvare som gir den samme følelsen som å bruke en mobiltelefon, sier Hellenkamp. Det er veldig tydelig på de stadig flere og større berøringsskjermene som kommer på hvitevarer. Men i motsetning til mobiler, må hvitevarene holde ut med enda mer ekstreme forhold og kan ikke belage seg på de stadige oppdateringene.

– En normal stekeovn har 3-4 forskjellige elektroniske komponenter, til motoren og temperaturkontroll. Disse finner du i bunnen av ovnen, men noe av betjeningen finner du jo på toppen. Spesielt i dampovner må vi da tette veldig godt, og teste løsningen grundig for å sørge for at færrest mulige problemer oppstår med elektronikken, forklarer Hellenkamp.

Ingeniørene jobber dermed med produkter som skal vare nesten en generasjon, og forholder seg til elektronikk som skal leve under ekstreme forhold.

Én ting er han glad for: Å produsere hvitevarer er et noe annet spill for en elektroingeniør, enn det å produsere mobiltelefoner.

– Det er vanskelig, men i det minste er vi ikke i samme kamp som produsenter av mobiltelefoner og TVer. Når du kjøper en vaskemaskin, har du ikke lyst til å kjøpe en ny en om fire - fem år. Ikke normalt sett i alle fall, du kjøper den og vil helst ikke legge noe mer merke til den mens den står der og vasker klær.

Smarte hjem kommer sakte, men sikkert

Utfordring: Hellenkamp er ansvarlig for å planlegge elektronikk med tyve års levetid, mens forbrukerne er vant til å se på en to år gammel mobil som utdatert.

Det betyr ikke at de ligger på latsiden når det kommer til utviklingen. De smarte hjemmene har hatt en trang fødsel verden over og visjonen om smarte hjem er ikke helt det man så for seg bare et tiår siden. Men på elektronikkavdelingen til Miele ser de trenden kommer krypende.

– Det gjelder å være forberedt på smarthjemmet og de applikasjoner som kommer der.

Hellenkamp forklarer at kundenes hjem, slik de er i dag, ikke har spesielt godt utviklede løsninger for smarte hjem. Det betyr ikke at de aldri kommer til å få dem. Om du kjøper en Miele-maskin akkurat nå, kan det hende du ikke bruker smarthjemsløsningen i den med det samme. Men om du vil ta den i bruk på et senere tidspunkt, kan du det fordi løsningen allerede er implementert i elektronikken. Dermed er du ikke påtvunget å bruke løsningen nå om du ikke vil, men også ikke påtvunget å kjøpe en ny maskin dersom du ønsker å ta i bruk funksjonene senere i maskinens levetid.



– Den nye generasjonen maskiner kommer til å integrere mulighet for trådløse forbindelser som wifi, ZigBee og annet, så kundene slipper å kjøpe nye maskiner sier Hellenkamp.

En dreining mot programvare

Testes: Produktene til Miele blir omfattende testet før de går ut i markedet. Nye modeller må vise at de kan holde ut tusenvis av vaskeprogrammer kontinuerlig. Denne riggen simulerer normal bruk av trykkknappene på fronten av maskinen.

De aller fleste forbrukere forbinder Miele med maskiner som leverer kvalitet gjennom strenge krav til alt fra motor til tykkelse på stålplater. Denne filosofien, med å overspesifisere kravene i forhold til hva oppgaven går ut på, følges også på Mieles egen elektronikkfabrikk.

– Her følger man ikke forbrukerstandard, vi forholder oss bare til industristandard, forklarer Hellenkamp. – Det gjelder alt fra selve platen på kretskortet, som kun lages etter standarden FR4, en høy spesifikasjon for selve platen i kretskortet. På kretskortet monteres det bare komponenter fra leverandører med høy kvalitet. I tillegg kjører prosessorene på kretskortet for lavere kapasitet enn de er beregnet på, for å sikre at det er spillerom.

I bunnen av det hele ligger en felles strategi for alle produktlinjene til Miele: – Siden det er bare en avdeling hos oss som er ansvarlige for å lage programvaren og designe grensesnittet, kan vi lettere lage en felles plattform på tvers av alle produktene.