Derfor er det bra å kjenne på kroppen at du har båret inn en vaskemaskin

Det kommer stadig nye materialer, fabrikasjonsprosesser og design i industrien. Det kan noen ganger bety lettere produkter som bruker mindre materialer, men har du tenkt over at dette kanskje ikke er det beste for alle typer produkter?

Et lettere fly er bra, men en lettere vaskemaskin kan by på store utfordringer.

Ikke bare kvalitetshensyn

Når en vaskemaskin fører til ekstra mye stønning og banning på vei inn i et nytt hus, kan det bety en rekke positive egenskaper du vil verdsette de neste tyve årene: En vaskemaskin blir utsatt for solide påkjenninger i fart, så høy vekt betyr at den er mer robust, samtidig som den vil stå stødigere og da være mer stillegående.

Grunnen til at en vaskemaskin er noe av det man minst ser frem til å flytte, er motvekten inne i maskinen. Denne motvirker de kraftige bevegelsene som maskinen lager, spesielt om den har blitt matet ujevnt med klær. Trommelen spinner rundt helt opptil 2000 omdreininger i minuttet. Det krever mye av ingeniørkunsten bak maskinen, men også av delene som den produseres med. Mange produsenter av vaskemaskiner bruker en betongblokk med skrapmetall innstøpt som motvekt, mens Miele lager sine egne motvekter av rent støpejern på fabrikken utenfor Düsseldorf.

– Maskinene vi lager har ikke bare motvekter i støpejern men også kulelagerholdere i støpejern, noe som fører til økt masse i maskinene. Disse kan ta unna større ubalanse i vekten på vasken, sier dr. Gayk, som leder testlaboratoriet på Mieles fabrikker. – Det er snakk om et behov for en viss vekt på et bestemt volum.

Støpejern har en masse på omtrent åtte kilo per liter, mens betong har tre kilo, noen ganger tre og en halv kilo på samme volum. Dermed kan mer vekt få plass på mindre område inne i maskinen, og volumet av maskinen gjøres mindre. Dessverre gjør dette ikke bæringen opp til femte etasje lettere.

– Mindre vekt på systemet som holder sentrifugen betyr at vibrasjonene kan forsterkes, og dette forplanter seg videre til maskinen og fundamentet. Dermed må disse billigere maskinene automatisk stanse tidligere. Mer vekt betyr at maskinen kan gå stillere og raskere, sier dr. Gayk.

Design smartere, ikke billigere

– Vi forsøker jo også å kutte kostnader, men når kvalitet kommer først kan man ikke inngå kompromisser. Samtidig ser vi etter smartere løsninger, som kan oppnå de samme kravene, sier dr. Gayk.

– Noen ganger er det mulig å kutte ned på materialer, og vi har enkelte maskiner som ikke trenger de samme spesifikasjonene på ytelse. For eksempel ved at de sentrifugerer på lavere turtall. Det kan hjelpe på materialkostnader.

En av forskjellene er at selv når det avgjøres at det er mulig å kutte ned på en materialkostnad, må maskinen allikevel passere tester som tilsvarer omtrent tyve års brukstid. Det gjør at ingeniørene på gigantfabrikken får et helt annet perspektiv på produksjonen, bokstavlig talt.

– Vi forsøker å skaffe det riktige nivået av kvalitet til brukerne, men vi ser på det fra et perspektiv som er fra toppen og nedover, og designer det hele steg for steg når vi produserer maskinene.

Det betyr at istedet for å tenke 'hvordan lage en maskin billigst mulig uten at den går i stykker' som lett leder til ofring av kvalitet, tenker designere 'hvordan kan vi holde dette nivået av kvalitet rimelig'.

Studier som selskapet har utført viser at i løpet av tyve år, som er beregnet levetid for maskinene, vil en gjennomsnittlig bruker sette på omtrent 5000 runder med klesvask. Det tilsvarer fem vaskerunder i uken med noen ferieperioder uten vasking inkludert.

Kvalitet på vaskemaskinen en utfordring

For de som står bak konstruksjonen av vaskemaskinene, er det noen ganger en lettelse at de slipper å tenke så mye på å kutte ned på alt, spesielt plass og vekt.

Plass nok: Rüdiger Hellenkamp er ansvarlig for å lage de elektroniske komponentene til Mieles vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og stekeovner. Han har nok volum og vekt å gå på, men må bruke komponenter som passer bedre i en smarttelefon. Det lager en ekstra utfordring for maskinene som skal stå på fuktige rom.

– Heldigvis er det ikke som å jobbe med mobiltelefoner, der kjøperne tenker med maks fem års perspektiv. Når du kjøper en vaskemaskin ønsker du ikke at den skal gjøre noe annet enn å vaske klær i minimum ti år uten å ha noe mer med den å gjøre, sier Rüdiger Hellenkamp som jobber for Miele. Han er leder for deres egen elektronikkfabrikk, der de spesialiserer seg på leveranse av elektronikk til vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og stekeovner. Elektronikk som må tåle en trøkk og kunne stå i fuktige rom.

Om Hellenkamp skulle ønske noe, er det at leverandørene av elektroniske komponenter tok mer hensyn til at ikke alle som lager elektronikk har plassbegrensninger.

En motstand er på størrelse med et sukkerkorn, og det er i praksis umulig å bygge et kretskort for hånd takket være forminskningen som mobilbransjen aggressivt har drevet frem de seneste årene.

– Disse komponentene blir mindre og mindre, leverandørene ønsker ikke å lage større utgaver lenger. Dermed må vi også bruke de små komponentene, sier Hellenkamp.

Ekstra vekt kan gi en vaskemaskin lenger levetid

Det er ikke bare de store faktorene som bidrar til vektøkning på produkter som vaskemaskiner. For Miele er det også små forskjeller i produksjonsprosessen som trekker vekten opp sammen med følelsen av å ha et solid produkt i hus.

Under en vanlig guidet tur på fabrikken i Gütersloh, kan alle gjestene teste hva en vektøkning på maskinen bidrar til. Disse vaskemaskinene har en emaljert front, det betyr en solid og hard overflate, men også litt mer vekt enn om den var ordinært stanset metall med litt maling på.

– Ta denne mynten og prøv å lage en bulk i en av disse vaskemaskinfrontene, sier vår guide Carina Schmikale som viser oss rundt på fabrikken.

Med den overbevisningen og det lure smilet hun viser, betyr det at her er det nok ingen sjanse for å ødelegge noe og vi deiser til så godt vi kan på utstillingsfronten. Det blir ingen bulker eller synlige skader.

– Godt forsøk, men prøv litt hardere sier Carina og tar over euro-mynten. Med en kraft som man virkelig ikke skulle tro hun hadde i seg, moser hun så mynten inn i fronten på vaskemaskinen så det gjaller i fabrikkveggene, heller ikke denne gangen blir det en bulk.

Derfor er det verdt litt ekstra pizza og øl til flyttekompisene når vaskemaskinen må bæres opp.