HAMAR: EON Reality har utdanningsentere spredt over hele verden, med tilgang til utstyr og kunnskap innen virtual reality (VR) og augmented reality (AR). Nå har aktører i det lokale næringslivet gått sammen med Hedmark fylkeskommune, Hamar, Elverum og Høgskolen i Hedmark for å etablere et slikt senter på Hamar, med en underavdeling på Elverum.

Samarbeidet blir i øyeblikket presentert på en pressekonferanse hos VR-selskapet Making View på Hamar, som skal stå for viktige bidrag i satsingen. Selskapet blir nå definert som Global Center of Expertise i EON.

100 arbeidsplasser

Making View monterer et 360/VR-kamera på en Formel 1-bil.

Man forventer at EON Interactive Digital Center Norway skal gi 100 arbeidsplasser til Hamar og Elverum de neste tre årene, og 200 arbeidsplasser etter ytterligere tre år.

Samtidig skal det nye senteret gjøre Høgskolen i Hedmark mer attraktivt som studiested, med et nytt studieprogram innen VR og AR. Den totale satsingen er på rundt 56 millioner kroner, som deles på EON Reality og de lokale aktørene.

– Dette vil gi høyskolen en helt ny it-faktor, sier fylkesråd Thomas Breen om satsingen.

Norske verft: To grafer viser hvordan ny trend bremser oljenedturen

Utdanning

Det nye senteret på Hamar skal drive med utdanning og trening i VR og interaktive 3D-teknologier innen utdanning, industri og «edutainment». Det skal være et innovasjonssenter med egen utviklingslab og visningsrom for teknologiene. På Elverum blir det en underavdeling med eget treningssenter. Man håper også at satsingen skal gi grobunn for nye, lokale selskaper innen VR og AR.

Saken oppdateres.