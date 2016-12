Det er ikke bare næringslivet som påvirkes av oljenedturen, også forskningsmiljøer må finne nye måter å tjene penger på.

Institutt for energiteknikk (Ife) er en betydelig aktør innen petroleumsforskning, og har hatt en kraftig nedgang i inntektene fra sektoren.

De siste to til tre årene har forskningsstiftelsen inntekter fra oljesektoren falt med over 20 prosent, fra over 100 millioner kroner til 80 millioner kroner. Ifes omsetning er på om lag 1 milliarder kroner.