- Vi kritiserer Silicon Valleys åpne ignoranse av regler, men den samme ignoransen gjør det mulig å endre verden

2016 har ikke vært et eminent år for Silicon Valley. Rettssaker og granskinger fra myndighetene kastet lys over krumspringene til fremtredende bedrifter som Theranos, Zenefits, Hampton Creek og Hyperloop One.

Også utenfor de offentlige skandalene brukes det i stor grad tvilsomme taktikker. Et innlegg i Fortune nylig spurte om hvorvidt Silicon Valley har strukket grensene for langt. Har den knivskarpe konkurransen ført til at den rettskafne bransjen har mistet sine moralske verdisyn?

Silicon Valley har et innovativ og nyansert syn på etiske grenser. Investoren og grunnleggeren av Y Combinator, Paul Graham, skrev en veiledning som forklarte hva fondet hans leter etter når de foretar investeringer.