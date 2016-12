Teknisk Ukeblad har flere ganger omtalt hvordan gründere har fått problemer med tidligere arbeidsgivere.

De er blitt beskyldt for å ha tatt med seg teknologi og kunnskap, eller for å ha brutt konkurranseklausuler i arbeidskontrakter.

En av Norges fremste eksperter på immaterielle rettigheter gir her råd for å være på trygg grunn dersom man slutter i jobben for å forfølge gründerdrømmen.