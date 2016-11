Sverige langt foran Norge i solkraft-utbygging. Nå kan forspranget bli enda større

Svenske myndigheter kunngjorde mandag at de har som mål å fjerne skatten på all egenkonsumert solkraft. Det vil si solkraft som brukes i samme bygg som den produseres.

– Det kommer til å bli bedre forutsetninger for solceller på hver eneste skole, idrettshall og lager i Sverige. Solkraften er en viktig puslebit i målet om 100 prosent fornybar elproduksjon, uttalte Sveriges klimaminister Isabella Lövin i en pressemelding.

Endringene som ble kunngjort, vil ikke ha noe å si for de små anleggene vanlige husstander har på taket. Anlegg under 255 kW har nemlig allerede fått skattefritak for strømmen de selv bruker.