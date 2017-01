Slik bruker norske bedrifter virtual reality

Bak frostede vinduer i St Olavsgate i Oslo sitter Dimension 10, et av pionerselskapene for VR i Norge. Gründeren Christer-Andre Fagerslett viser oss en av første de fungerende prototypene hans for VR-briller, som var ferdige omtrent på samme tid som Oculus-gründer Palmer Luckey viste fram sine Rift-briller for investorer.

Det ble til slutt sistnevnte som møtte de riktige personene, og fikk skapt Oculus-eventyret som etter hvert ble kjøpt opp av Facebook for to milliarder dollar i 2014.

– Det kunne vært deg?