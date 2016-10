Siden 1. januar 2014 har over 40.000 oljejobber forsvunnet. Her er oversikten

Siden 1. januar 2014 har det forsvunnet 40.000 oljejobber i Norge. Det viser en oversikt fra DNB Markets, som har ført oversikter over de gjennomførte og de annonserte kuttene i norsk olje- og leverandørindustri.

Oversikten, som Teknisk Ukeblad presenterer i to forskjellige grafer, viser både de faste jobbene som har forsvunnet, samt det innleide personellet som har blitt kuttet.

– De enkle kuttene har skjedd

Truls Oma Erichsrud som står bak oversikten i DNB Markets sier til Teknisk Ukeblad at det er vanskelig om bunnen snart er nådd.

– De enkle kuttene har skjedd, men vi kan heller ikke utelukke at flere kutt vil komme, sier han.

Erichsrud sier at de har fortsatt å se jobbkutt de siste månedene, men at det har vært i mindre grad enn tidligere. Samtidig tror han at de virkelige tallene er større enn det som kommer frem i tallene hans.

– Enkelte selskaper annonserer globale kutt. Da er det vanskelig å vite hvor mange som er tilknyttet næringen i Norge. Ettersom de ikke er inkludert her, er nok de reelle tallene større enn hva min oversikt tilsier, sier Erichsrud.

Les også: Bransjen tror oljekutt gir prisoppgang i 2017

Statoil på topp

Statoil troner på topp over selskapet som har kuttet flest. Totalt med både innleide og fast ansatte har Statoil kuttet over 4500 personer, fordelt på 1500 innleide og over 3000 faste.

Blant leverandørene skiller National Oilwell Varco (NOV) seg ut med 2585 fast ansatte som er kuttet, samt 600 innleide. I tillegg har både Statoil og NOV annonsert ytterligere kutt, ifølge oversikten fra DNB Markets.