RollerSafe har lansert verdens første rulleski med hydrauliske skivebremser

Rulleski utstyrt med bremser. Hvor ellers skulle en slik innovasjon komme fra? Norge er kanskje det største markedet i verden for rulleski. Er det ikke snø så vet vi en råd likevel.

Men med rulleski er det ikke enkelt å redusere farten. Det å ploge med slike på asfalt er ikke som å ploge med ski på snø. Faller man på asfalt er det lett å bli skinnfri.

Så hvorfor ikke utstyre rulleskiene med brems?

Idé fra 1999

Det tenkte i hvert fall Atle Stubberud i 1999, da han studerte bildesign ved San Franciscos Academy of Art University.

Den første ideen var riktignok å utstyre rollerblades med brems, men de hadde jo allerede en gummikloss på helen som bremset dårlig og vanskelig å kontrollere. På rulleski var brems ikke-eksisterende.

Sammen med barndomsvennen Morten Østli, som nå er styreleder i RollerSafe AS har de gjennom flere år bygget opp selskapet og patentert løsninger.

Hydraulisk skivebrems

Justerer bremsekraft: Appen SOON Design har laget kommuniserer med rulleskiene over Bluetooth. Her kan bremsekraften kalibreres etter kroppsvekt og preferanse. Foto: ORV

For å bremse rulleskiene bruker RollerSafe hydraulikk.

En rulleski er i utgangspunktet to hjul forbundet med et stivt firkantet lettmetallrør. Her er det plass til en batteridrevet hydraulisk pumpe som pumper inntil 12 bars trykk inn i et par små kalipere montert på hver side av bakhjulene.

– Vi bremser direkte på hjulet, derfor har vi sammen med Sintef utviklet en helt spesiell felg i slitesterk aluminiumslegering, sier Stubberud.

De fikk også tilbakemeldinger om at de ville få problemer med å skape nok bremsekraft.

– Men vi fikk mer enn nok. Derfor har vi utviklet et system hvor man kan kalibrerer bremsekraften i en app, slik at den tilpasses personen og gjerne hele familien, forklarer han.

Styres via Bluetooth

Den batteridrevne hydrauliske pumpen har de konstruert selv og patentert med hele 65 patentkrav.

Den styres via Bluetooth fra to spaker som kontrolleres med pekefingeren på stavene. Jo lenger man trekker inn spaken jo kraftigere bremses rulleskien.

– Det å ha bremser på rulleskiene gjør de mye tryggere i bruk, og det øker bruksområdet. I Holmenkollen har vi et fantastisk treningsanlegg for rulleski, men det har en temmelig heftig topografi, og det brukes lite. Jeg er sikker på at det kan utnyttes mye bedre når brukerne kan bremse i de verste bakkene, sier Stubberud.

Rullestoler og rullatorer

Bremsekontroll. Hver av skiene kan kontrolleres med en fingerspak som sitter i håndtaket på skistaven. Foto: Photographer:Lars Erik Ulvestad

Rollersafe har valgt å selge produktene sine direkte til forbrukerne på nettet. Det gjør at de kan holde prisen nede og ha en direkte forbindelse til brukerne.

– Vi har solgt noen hundre rulleskisett, men det kommer svært mange forespørsler fra hele verden. Det at vi kan kommunisere fra skiene til en mobilapp, gjør at vi fremover kan koble resultater til andre treningsapper og det er det mange som liker, sier Østli.

Nå skal RollerSafe AS hente mer kapital. De tror at bremsesystemet de har utviklet har et stort potensial i andre produkter. Dette skal bli en teknologiplattform; RS Smart Brake, for små bremsesystemer.

De er allerede i gang å utvikle rollerblades med bremser, og ser behov i mye annet; fra rullestoler til rullatorer og barnevogner.

– Om tre år er vi et mye bredere selskap. Vi skal knytte til oss industrielle partnere på både sport, fritid og mobilitet. Til når har vi investert rundt 20 millioner kroner i selskapet, og vi har fått rundt 3,5 millioner fra virkemiddelapparatet, sier han.