Regjeringens nettsider rammet av hackerangrep

Nettsider og tjenester på internett som ble rammet av hackerangrepet i USA fredag, så lørdag morgen ut til å fungere som normalt.

En hackergruppe har sagt at den sto bak angrepene som rammet store nettjenester som Twitter, Netflix og Spotify fredag.

I Norge ble blant annet regjeringens nettsider rammet, men i løpet av natt til lørdag fungerte nettjenesten igjen som normalt.

Regjeringen.no ble hacket

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) opplyste til NTB fredag kveld at enkelte ikke kom inn på regjeringen.no på grunn av angrepet i USA.

– Dette kan være etterdønninger, men vi følger med fortløpende, sa informasjonssjef Trond Øvstedal i NSM sent fredag kveld.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) bekreftet at hjemmesidene til regjering har utfordringer og arbeidet i samarbeid med sine underleverandører for å håndtere situasjonen.

– Regjeringen.no er periodisk utilgjengelig for publikum på grunn av noe som trolig skyldes et større DDoS-angrep på flere nettsteder, opplyste avdelingsdirektør Beate Erikstad i DSS til NTB.

Angrep nettleverandøren Dyn

Medlemmer av gruppen New World Hackers påtok seg ansvaret for det som blir omtalt som det mest alvorlige angrepet den amerikanske nettleverandøren Dyn noen gang har blitt utsatt for.

– Vi gjorde ikke dette for å tiltrekke oss det føderale politiet, men for å teste kraft, skrev medlemmer av gruppen på Twitter.