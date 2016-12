Produksjonen stengt på Goliat

Kvelden 26. desember stengte produksjonen ned på Goliat-plattform i Barentshavet.

Årsaken er at operatøren Eni under en rutinemessig inspeksjon oppdaget en skade på en del av losseslangen. Produksjonen måtte da stanses siden tankene fylles opp når ikke oljen kan losses og fraktes til land.

Ustabilt vær

Selskapet bestemte seg for å skifte ut den ødelagte delen.

– Arbeidet har et begrenset omfang, men det vil ta noen dager å få gjort dette. Vi er avhengig av en viss periode med stille vær for å få skiftet den ut. Men det ser ut som de neste dagene er ganske ustabile, så vi må gjøre en fortløpende vurdering av når arbeidet kan gjennomføres, sier Enis kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff til Teknisk Ukeblad.

– Tror du produksjonen kan starte opp igjen i løpet av januar?

– Ja, men jeg ønsker ikke å spekulere i hvor lang tid det kan ta.

Ingen utslipp

– Hvor mye koster denne produksjonsstansen?

– Dette er foreløpig innenfor «contingency» for ikke planlagt nedetid, altså den nedetiden vi tar høyde for kan oppstå i løpet av et år på grunn av uforutsette omstendigheter, som værforholdene, sier Wulff.

Hvordan skaden på slangen oppsto, er Eni nå i ferd med å undersøke. Wulff understreker det ikke har gått hull på slangen, og at skaden ikke førte til lekkasje eller utslipp av noe slag.

Goliat-plattformen har hatt en rekke problemer, både under byggingen og etter at den kom i drift, slik Teknisk Ukeblad har omtalt i en serie artikler. I høst var plattformen stengt på grunn av problemer med strømforsyningen.

