Norsk antenne gjør det mulig å styre musikkutstyr trådløst

TRONDHEIM: Tenk deg at du står på en scene og spiller gitar. Så vil du skifte til en annen effekt uten å flytte deg. Aalberg Audio fra Trondheim mener de har løsningene som gjør det enklere å spille musikk. Nå har de nettopp lansert en ny oppfinnelse.

– Dette produktet er ikke bare for gitaristene, men for hele bandet. Dette er mer en gadget for de musikkinteresserte, sier gründer og produktansvarlig, Rune Aalberg Alstad.

Han snakker om en svart sak med lyseblått lys og små knapper, omtrent like stor som en fyrstikkeske. Kort fortalt er dette en elektronisk antenne som muliggjør styring av eksisterende musikkutstyr som i utgangspunktet ikke støtter trådløs styring.

Det kan blant annet være forsterkere og annet utstyr som bruker MIDI (Musical Instrument Digital Interface), et «språk» som brukes til fysisk sammenkobling og signaloverføring mellom digitale instrumenter og utstyr.

Enheten kan plugges direkte i en forsterker. Ved å bruke en fjernkontroll får du blant annet trådløs svitsjing av kanalene på forsterkeren.

Fordelen er at musikeren kan bevege seg rundt på scenen samtidig som han kan skifte mellom ulike effekter og lydbilder.

Mye gjenbruk

Fra sin første oppfinnelse, en fjernkontroll som kunne styre gitarpedaler trådløst, løfter Moon Wireless Switcher, brukervennligheten flere hakk. Nyvinningen tar utgangspunkt i den første oppfinnelsen, og dette er også grunnen til at utviklingen har gått raskt. Produktutviklingen startet i februar i år, og i november var første versjon klar for serieproduksjon.

Gjenbruk står høyt i bedriften, og Led-pærer, knapper og kondensatorer hentes ofte fra eksisterende utstyr.

– Til prototyping tar vi i bruk det mange betegner som søppel. Det som lar seg lodde, blant annet knapper, kan brukes om igjen. Det er mye gjør-det-selv-ånd over det vi holder på med, sier Alstad.

Moon wireless switcher Sentral enhet:

Prosessor: Nordic Semiconductor nRF51822.

Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth Smart. Kan styres fra Aalberg AERO fjernkontroll. Åpent grensesnitt som kan styres fra annet eksternt utstyr via Bluetooth Smart. Kan inngå som en del av Aalberg Audio sitt utstyrsnettverk og som del av felles presets med andre Aalberg Audio enheter. Modus:

Amp-Switching: Skifter kanal og/eller

effekt på eksisterende gitarforsterkere

ABY-switching: Koble inn/ut eksisterende effekter (eller effektsløyfer)

MIDI: Kan styre alt MIDI-kompatibelt utstyr, med avanserte kontrollmuligheter som justerbar LFO og brukerdefinerte makroer

Mange av delene finner de i hi-fi-utstyr. Da de eksempelvis trengte en 47 uF kondensator, fant de nettopp dette i en gammel hi-fi forsterker.

Krevende marked

Da Teknisk Ukeblad snakket med firmaet i februar 2016, var de helt sikre på at de ville gjøre stor suksess på markedet for musikkutstyr. Nesten ett år senere er ikke optimismen like stor. Det er i dag fem ansatte i selskapet som springer ut fra teknologimiljøet på NTNU.

– Salget går litt tregere enn vi hadde håpet. Det er tungt å komme inn på markedet for musikkutstyr, sier Alstad.

Førsteamanuensis Sigurd Saue ved institutt for musikk på NTNU er uansett stolt av hva Aalberg Audio har fått til.

– Dette har vært en suksesshistorie. Så må en bare håpe på at kundene sakte men sikkert vil finne ut at disse oppfinnelsene vil gjøre det mer effektivt å være musiker.

– Er det generelt vanskelig å slå gjennom med norskprodusert musikkutstyrs-teknologi?

– Av en eller annen grunn så er det liten industri på dette i Norge. I Sverige foregår det mer. Det Rune og gjengen hans har fått til, er nybrottsarbeid, sier Saue.

Så billig som mulig

Aalberg Audio hadde i 2015 driftsinntekter på i overkant av halvannen million kroner.

– Når du driver et selskap så billig, går ikke ting så fort. Vi har lagt stein for stein sier han.

Selskapet holder fortsatt fast på å produsere alt utstyret i Norge. Nordic Semiconductor lager de trådløse chipene, mens Norbit på Røros har vært med på utvikle teknologien som sitter i produktene. Mekanikken og tilhørende komponenter kommer fra Freber Elektronikk i Drammen.

Førsteamanuensis Sigurd Saue ved NTNU tror det er viktig å ta tiden til hjelp.

Liten dings: Med denne duppe­ditten er det mulig å styre en lang rekke operasjoner trådløst. Foto: Håvard Zeiner

– Utfordringen for Aalberg Audio er at de forsøker å slå gjennom med en teknologi som gjør at utøveren kan jobbe på en ny måte. Det kan ta tid før dette vil slå gjennom. Det handler om tålmodighet.