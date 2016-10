Nissans neste elbil blir trolig en småbil eller crossover

Nissan planlegger en helt ny elektrisk småbil, skriver britiske Autoexpress.

Den kommende bilen skal ifølge nettstedets kilder være i samme segment som Ford Fiesta. En småbil, med andre ord. Kilden sies å være i Nissan-ledelsen.

Det har gått rykter om at Nissan har planer om en elektrisk sportsbil, men Nissans Europa-sjef, Gareth Dunsmore sier til Autoexpress at dette ikke er et segment de prioriterer.

Har solgt drøssevis av motorer med både bensin- og elmotor: Men ingen bruker bensin-delen

Småbil eller crossover

– Vi har investert 5,4 milliarder dollar i elbiler som Leaf, så vi må forsikre oss om at vi tilfredsstiller så mange kunder som mulig. I Europa kan det bety å se mot B-segment-kombier og SUV-er eller crossovere, sier Dunsmore.

Han legger til at de første elbilistene var «early adopters», og at flåtekunder kom etter disse. Så kom familiene, som Leaf er rettet mot. Han sier at Leaf fortsatt vil være rettet mot denne kundegruppen.

– Om vi ser mot crossovere eller B-segmentet for neste bil, ville de gitt god mening, sier Dunmore til nettstedet.

Man kan spekulere i om en crossover kan være basert på Nissan Leaf, mens en B-segment-bil kan være basert på søsterselskap Renaults Zoe, eller deres egne Micra.

Les også: Slik fungerer egentlig hurtiglading av elbil

Ingen ny elbil i Paris

Til tross for at alliansepartner Renault viste frem sin kraftig oppdaterte elbil Zoe i Paris, valgte Nissan å fokusere på den nye generasjonen av B-segmentbilen Micra.

I forkant ble det spekulert i om denne ville komme med eldrift, noe det viste seg at den ikke gjorde.

I forkant sa ryktene at bilen skulle bygges side om side med Renault Zoe og Clio ved Renaults fabrikk i Flins, noe som viste seg å stemme. At den kun kommer med forbrenningsmotor betyr antakeligvis at den deler plattform med Clio.

Tidsspørsmål

Det betyr neppe at Nissan har lagt ny elbil på hylla. Men det er bare et år siden Leaf med 30 kilowattimer ble lansert, så de ønsker trolig å vente litt til med å vise frem en arvtaker.

Vi vil tro Osborne-effekten spiller inn her, altså at Nissan ikke ønsker å ødelegge salget av eksisterende produkter ved å lansere neste modell for tidlig.

At Renault Zoe ble presentert samtidig som kundene kunne tegne kontrakt, betyr at bilen har vært klar i lang tid. Så når en like vesentlig oppgradert Leaf blir lansert, vil den trolig være klar for markedet kort tid etter.

Nissan har tidligere vist frem en konseptmodell kalt IDS, som mange tipper gir hint om hva neste generasjon Leaf vil være.

Denne bilen har blant annet et batteri med kapasitet på 60 kilowattimer. IDS ble vist frem under bilmessen in Tokyo i fjor.