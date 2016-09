Landets første innendørs skihall blir enda mer forsinket

Selvaag jobber for fullt med å få på plass formalitetene rundt byggingen av landets første innendørs skihall på Lørenskog.

Problemer med finansieringen gjør at planene om å ta første spadetak i oktober i år utgår.

– Vi vet dessverre ikke når vi vil kunne sette i gang, men er i de siste forhandlingene om finansiering med banken nå, og håper på å være i mål i løpet av kort tid, sier prosjektleder Kjetil Fladmark Larsen.

Ferdig i 2019

Skianlegget, som skal ligge på Ødegården like ved Lørenskog togstasjon, har vært under planlegging helt siden år 2000.

I utgangspunktet håpet utbyggeren på at anlegget ville stå klart allerede i 2017, noe det tidlig ble klart at ikke ville la seg gjøre.

Da byggestart ble estimert til oktober i år fortalte Larsen at forventet åpning av skianlegget ville være i januar 2019.

– Til tross for nye forsinkelser i byggestart, mener vi fremdeles det vil være mulig å være ferdig med skianlegget i 2019, sier han nå.

Det planlagte vinteridrettsanlegget vil inneholde: Verdens største skihall på inntil 37.000 kvadratmeter med en kapasitet på inntil 1.500 personer.

Resort- og konferansehotell med til sammen 350 rom.

Servicesenter med testsentre for ski, støveltilpasning, skiutleie, sportsbutikker, treningsstudio, behandlingstilbud, oppbevaringstilbud for ski og utstyr, servicerom for klubber og lag, oppholdsrom for aktive, klasserom og kontorer.

Næringslokaler og kontorer, inkludert et kompetansesenter for norsk vintersport.

Olympisk arena for ishockey med to isflater.

Store planer

Skihallen vil, når den er ferdig, ha en total bygningsmasse på 140.000 kvadratmeter, der 37.000 kvadrat settes av til et skianlegg.

Det planlegges et alpintanlegg med en lengde på over 500 meter og en høydeforskjell på 90 meter. Samt langrennsløyper i en hall over tre etasjer, noe som totalt gir 3000 meter med langrennsløyper.

Utover det skal anlegget inneholde et konferansehotell med 350 rom, et servicesenter med både testsenter for ski og utstyr, servicerom for klubber og lag, klasserom og kontorer, samt næringslokaler, et idrettsakademi og en shockeybane med arena.

Selvaag er foreløpig ikke sikre på hvem som skal drive de ulike delene av hallen.

Ber om innspill

Mens de venter på endelig finansiering står det likevel ikke stille på planleggingsfronten av skihallen.

I en fersk pressemelding ber daglig leder for Skihallen AS Bård Windingstad om innspill fra publikum.

– Vi vil vite hvordan drømmeskihallen ser ut for de som skal bruke den, hvilke tilbud og aktiviteter folk ønsker seg, og hva som skal til for å få folk til å komme, sier han.