Hver tredje ingeniør jobbet i ferien

– Jeg må ærlig innrømme at jeg jobber selv om jeg har ferie. Det er ofte slik at prosjekter avsluttes like før sommeren, og da er det hektisk med en del oppgaver som skal ferdigstilles. Samtidig er det da andre ting du ikke rekker, som kan være fint å se på i ferien, sier Pål Erik Kind, ingeniør i bygg og eiendom i Hjellnes Consult, til Teknisk Ukeblad.

Og Kind er ikke alene. En undersøkelse gjennomført blant Nitos medlemmer viser at mer enn hver tredje ingeniør jobber i ferien:

35,3 prosent svarer ja på spørsmålet om de har utført arbeid mens de egentlig skulle ha langfri.