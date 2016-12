Hver dag i desember henvender folk seg til Nito. De er i ferd med å miste jobben

Mens ferietiden nærmer seg er det mange som går årets mørkeste tid i møte med dårlige nyheter: Desember er nemlig høytid for oppsigelser. Det sier leder for juridisk avdeling hos Nito, Erlend Aarsand for Teknisk Ukeblad.

– Vi har hatt daglige henvendelser i desember fra medlemmer som beklageligvis blir kalt inn til drøftelsesmøte etter arbeidsmiljølovens paragraf 15-1 nå før jul, sier Aarsand.

– De ber om rådgivning og støtte til dette møtet. De fleste av disse vil få oppsigelse før jul. Bare i dag har vi hatt seks-sju henvendelser fra medlemmer som er blitt innkalt til møter i mellomdagene. Det tas da sikte på oppsigelser før jul, sier han.