Her kommer verdens første digitalt styrte fiskefarm

HORTEN: Oppdrettsnæringen er i ferd med å bli high-tech. Laksen i Ocean Farmings merde, Ocean farm 1, blir verdens første digitalt overvåkede.

Normalt fylles en merd med 18 måneder gammel smolt. Der fôres den i cirka 18 måneder, til den er mellom 4-6 kilo og klar for slakting. Her er det en røkter som sier ifra akkurat når fisken er mett slik at forbruk av fôr avbalanseres mot optimal tilvekst. Det er også røkteren som avgjør når laksen er klar til å bli menneskeføde.

I framtidas oppdrettsanlegg skal røkteren få hjelp av verdens meste avanserte beslutningsstøtteverktøy.