Google tjener så mange penger at de aldri har måttet bekymre seg om finansene. Før nå

I fjor holdt forskeren og science fiction-skribenten Astro Teller en tale om tekniske nyvinninger.

Det var første gang Teller gjorde dette, men ikke første gang for X, eller Google X, som forskningslaboratoriet hans tidligere var kjent som. Labben har vært sentral i konferansekretser i årevis.

I 2011 gikk grunnleggeren av X, Sebastian Thrun, på podiet i TED (Technology, Entertainment and Design – en nonprofit-organisasjon for spredning av nye ideer), og spådde at førerløse biler ville gjøre slutt på alle dødsulykker i trafikken. I 2013 viste Sergey Brin, medgrunnlegger av Google, seg med den kroppsmonterte datamaskinen Google Glass, og hevdet at ansiktsmonterte innretninger var en naturlig videreføring av smarttelefonen. I 2015 hevdet den tekniske lederen av X’s program for selvkjørende biler, Chris Urmson, at førerløse biler burde drives uten noen som helst menneskelig innblanding. Og i februar 2016 var det Tellers tur.