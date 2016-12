En tredel av jobbene i Norge vil automatiseres i løpet av de neste 20 årene, ifølge rapporten «Computerization and the Future of Jobs in Norway».

– Ingen er trygge. Innholdet i så å si alle jobber vil bli berørt, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet, til Teknisk Ukeblad.

– Det er ikke nødvendigvis hele jobben som forsvinner, men deler av arbeidsoppgavene, sier Christine Korme, direktør for digitalisering og fornying i Abelia.