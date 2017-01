- Det kommer en del gærninger hit

januar 2007 var lanseringsdato for iPhone. En liten dings, som vil stå som en milepæl i teknologihistorien. Og som en storeslem fra Apples sterke mann, Steve Jobs.

Som alltid når slike jubileer feires, fører det til litt ekstra besøk til Steve Jobs hjem i Weaverly St. i Palo Alto.

Da TU tok en tur forbi tidlig på morgenen på jubileumsdagen, var vaktholdet allerede på plass. Innleid av Jobs-familien for å passe på at Apple-fansen ikke går for langt.

Det nye nå, skal i følge naboer vi snakket med være at det kommer busslaster med asiater. En folkemengde som er svært krevende å håndtere for både familie og nabolag.

Spesielt krevende er det på store dager som i dag, når iPhone 10 år.

Det er en del gærninger også, forteller naboer. Blant annet folk som hevder at Jobs-familien skylder dem penger, forteller vakten.

Ikke så rart da kanskje at Steve Jobs enke er i gang med å bygge et nytt hus.

Les mer om 10-års-jubileumet til iPhone her.