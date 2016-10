Derfor skjedde Samsung-katastrofen

Hvis du kortslutter anode og katode på et batteri blir det varmt. Veldig varmt.

Litiumione-batterier er spesielt utsatt. Det vet Samsung så altfor godt for tiden. De har besluttet å kansellere sitt nye teknologiske mobilmesterverk, Galaxy Note 7, fordi altfor mange batterier kortsluttet med enorm varmeutvikling.

Resultatet for Samsung er et enormt fall på børsen. Et gigantisk tap på grunn av millioner av telefoner som må destrueres og et tap av renommé.

Det hele utspiller seg mens erkekonkurrenten Apple får fritt spillerom med sin iPhone 7.

Det vi ser er at jakten på høyere ladetetthet og kravet om tidlig lansering kan ha en høy pris. Mobiler har spesielt høy energitetthet, som kan omsettes til varme når de kortslutter.

Litium-metall er veldig reaktivt, og kan lett oksidere i luft og øke

varmeutviklingen. Sammen med karbon i anode og katode er det rene sankthansbålet.

Men Samsung er ikke alene. Slike branner kjenner Apple altfor godt. Det gjør Tesla også. Uten at folk har sluttet å handle mobiler og elbiler av den grunn.

Husk at det brenner hopetall av biler med forbrenningsmotor også. Og de inneholder mye mer energi enn elbiler om tanken er sånn passe full...

Jan Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn.

