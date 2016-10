Denne mikroskopiske lysdioden kan gi smarte billykter uten mekanikk

Biler med lys som selv bestemmer hvordan de skal lyse kan bli resultatet av det nye lyssystemet en rekke tyske industriaktører har utviklet sammen.

Alliansen, ledet av Osram, inkluderer Daimler, Fraunhofer, Hella og Infineon, har kommet opp med hovedlykter bestående av tre LED-lys som hver er bygget opp av av 1024 individuelt kontrollerbare lysdioder. Eller piksler, om du vil.

Resultatet er lykter man på sett og vis kan si har tre megapiksler oppløsning, som kan styres svært presist under alle forhold, og sørge for at alle deler av veien lyses opp, enten man kjører rett frem eller gjennom en sving.

Samtidig skal lyset presist kunne unngå å blende motgående trafikk, ved at lyset vil lyse opp motgående kjøretøy, men kan styres vekk fra føreren.

Dermed skal du kunne kjøre med «langlys» hele tiden, mens bilen selv tar seg av oppgaven med å avgjøre hvordan enhver situasjon best belyses.

Mikroadaptiv belysning

Teknologien skal gjøre det mulig å lyse opp hele veien, inkludert motgående kjøretøy uten at føreren av dette blir blendet. Foto: Osram Licht AG

Teknologien kalles μAFS (micro adaptive front-lighting) Prosjektet er finansiert av det føderale tyske departementet for utdannelse og forskning.

Målet var å utvikle en ny type bilbelysning som er både energieffektiv og gir bedre sikkerhet, skriver Fraunhofer-instituttet i en pressemelding.

Det er lenge siden billykter bare var lyspærer som lyste rett frem. Moderne biler har adaptive lys, som blant annet peker lysstrålen inn i kurven når du svinger. Dette gjøres med motorer som fysisk flytter på lyskasteren, basert på data som hastighet, rattposisjon og gyrosensorer.

Nyere systemer har også automatiske, adaptive fjernlys, som vil styre lyset vekk fra motgående og foranliggende kjøretøy.

Noen utvikler også systemer som lyser opp fotgjengere og vilt langs veien.

Helt fritt for mekanikk

Selve lykten er produsert av Hella, og har ingen bevegelige deler. Foto: Copyright: Hella KGaA

Det nye lyset fra tyske industriaktører skiller seg fra eksisterende løsninger ved at det er helt fritt for mekanikk, og at all nødvendig elektronikk er bygget rett inn i lysdioden.

Spesialutviklet optikk vil i kombinasjon med måten lysdiodene lyser styre lyset i de retningene man ønsker. Dette kan gjøres presist, siden hver lykt består av 3072 individuelle lysdioder. Det betyr også at lyset vil kunne flyttes på et blunk.

Diodene skal også kunne kommunisere direkte med bilens elektronikk uten mellomledd, ettersom all styringselektronikk er integrert i selve diodematrisen.

Kombinert med sensorer kan det gi best mulig belysning i alle situasjoner, enten det er på landeveien, hvor man trenger lys langt frem, eller i byen, hvor man ønsker å ha en bred lysstråle for å gi best mulig oversikt.

Tar hensyn til alle forhold

Best mulig lys skal kalkuleres kontinuerlig, ifølge pressemeldingen. Det kan dermed ta hensyn til alt fra hastighet til værforhold, uten at føreren trenger å foreta seg noe.

Lyset styres ved å manipulere lysdiodene. Foto: Copyright: Hella KGaA

Utfordringen med teknologien er at jo flere lysdioder man setter på én brikke, jo større blir sannsynligheten for at det oppstår feil på individuelle lyspunkter.

En ny produksjonsmetode utviklet av Fraunhofer undersøker alle lysdiodene individuelt, og gjør det mulig å reparere dioder enkeltvis før de forlater samlebåndet.

Dette gjøres ved å fjerne individuelle piksler med en ultrafiolett laser, eller å elektrisk isolere dem fra resten av kretsen.

Teknologien er ikke produksjonsklar, men Osram ser stort potensiale i den og ønsker å gå videre med det som til nå er demonstrert, og på sikt serieprodusere μAFS.