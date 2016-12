Til tross for at de har rykte på seg for å være kranglevorne, kverulanter og irriterte over reguleringer, hender det at bedrifter som driver med «delingsøkonom» frivillig går med på lokale regler, for å unngå å bli møtt med enda strengere reguleringsproblemer.

Airbnb kunngjorde at de fra neste vår vil følge et direktiv i London som vil gjøre det umulig for husverter å leie ut hele hus eller leiligheter i mer enn 90 dager i året.

Det er overraskende takter fra Airbnb.