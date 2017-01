Dag er teknologen bak Telenors milliardoppkjøp

New York: Tapads åpne kontorlandskap på adresse 60 Madison Avenue er fylt til randen med arbeidsstasjoner. Flere flyttekasser står rundt omkring i de lyse lokalene. I løpet av fem år har selskapet vokst fra 0 til flere hundre millioner kroner i omsetning.

Etter at Telenor kjøpte Tapad for 360 millioner dollar for knapt ett år siden har organisasjonen akselerert. Og det er ingeniøravdelingen som vokser raskest: I løpet av 2017 vil avdelingen runde 100 ansatte, av totalt 216.

Nå skal startup-suksessen etablere seg i Norge. Nå i januar åpner Tapads Oslo-kontor.